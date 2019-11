Spitalul Tractorul va fi racordat la sistemul centralizat de termoficare

Descriere foto: Spitalul Tractorul din Braşov va fi racordat la sistemul centralizat de termoficare. Investiţia este estimată la 2,8 milioane de lei; Sursa: bzb.ro



După ce a fost modernizată reţeaua de transport şi distribuţie a energiei termice din cartierul Tractorul, municipalitatea braşoveană are acum în plan efectuarea unor lucrări şi în alte zone ale oraşului. Astfel, conductele care trec pe sub Piaţa Dacia vor fi relocate. De asemenea, reţeaua va fi extinsă astfel încât Pavilionul Tractorul al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov să fie racordat la sistemul centralizat de termoficare.



Cele două investiţii vor fi supuse analizei Consiliului Local Braşov în şedinţa de plen din 15 noiembrie 2019.



Astfel, proiectul de extindere a reţelei termice de transport în vederea racordării Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov – Pavilion Tractorul la sistemul centralizat de termoficare are o valoare estimată de 2.876.542 lei inclusiv TVA, iar lucrările ar urma să dureze aproximativ 45 de zile.



În prezent, unitatea medicală foloseşte ca sursă de încălzire o centrală proprie.



Două variante pentru relocarea reţelei de sub Piaţa Dacia!



Un alt proiect de hotărâre inclus pe ordinea de zi a Consiliului Local Braşov vizează devierea reţelei de termoficare ce trece pe sub Piaţa Agroalimentară Dacia, investiţie estimată la 3.493.272 lei, inclusiv TVA. Motivul pentru care este promovată această investiţie este că întreţinerea actualei reţele este extrem de costisitoare.



În prezent, Piaţa Dacia este subtraversată de o reţea de termoficare cu diametrul de 700 mm aflată într-o stare avansată de uzură datorită vechimii. De-a lungul timpului s-au înregistrat numeroase avarii la acest segment de reţea, intervenţia pentru reparaţii realizându-se deosebit de dificil, pentru a nu fi afectată activitatea comercială.



În plus, din cauza uzurii conductei, dar şi a diametrului foarte mare, pierderile sunt de aproximativ 50%.



Conform raportului de specialitate aferent hotărârii de Consiliu Local Braşov, pentru devierea reţelelei au fost propuse două variante, una pe mai multe străduţe din vecinătatea pieţei, iar cealaltă pe Bulevardul Gării.



Spitalul Judeţean şi Universitatea „Transilvania”, pe lista de priorităţi pentru branşarea la sistemul centralizat!



Pe de altă parte, conform strategiei de termificare a municipiului Braşov, până în anul 2020 ar trebui branşate la sistemul centralizat de termoficare instituţiile publice din subordinea Primăriei Braşov, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov (Pavilionul central), Universitatea „Transilvania” Braşov, inclusiv Aula. Tot în planul municipalităţii braşovene este branşarea unor consumatori industriali, dar şi purtarea unor negocieri cu investitorii privaţi din domeniul imobiliar pentru racordarea imobilelor noi.