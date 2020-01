Spitalul TBC are propriul „cabinet medical mobil”. Un „mic spital”... pe roți

Descriere foto: Micul spital... pe roţi: Unitatea Medicală Mobilă a Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC) Brașov; Sursa: bzb.ro; news.ro



Spitalul TBC are propriul „cabinet medical mobil”. Are sertare, compartimente speciale şi o banchetă cu rol de pat pentru consultaţii, totul pe o caroserie de autoutilitară. Cu acest cabinet pe roți se va merge mai ales în comunităţile sărace, unde medicii vor oferi controale gratuite!



De acum, Spitalul de Pneumoftiziologie are propria Unitate Medicală Mobilă (UMM), practic, un mijloc de transport special destinat efectuării activităţilor de prevenţie în judeţ, în special în zonele defavorizate.



„Unitatea este unicat, vorbim de un furgon carosat pe care au fost implementate cerinţele noastre. Este un unicat pentru că nu există o firmă care să producă aşa ceva, ea a fost construită la indicaţiile noastre, dar are asigurate curent electric, apă caldă, apă potabilă, ventilaţie naturală şi artificială, spaţii de depozitare, o banchetă cu rol de pat pentru consultaţii. Toate acestea sunt din materiale lavabile”, a explicat dr. Dan Moraru, manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov.



Spitalul TBC face campanii de prevenţie în judeţ din 2011. Până acum, colaborarea era cu o asociaţie care punea la dispoziţie o autorulotă, însă aceasta a plecat din Braşov.





UMM-ul poate fi solicitat şi de alte spitale



Cu această Unitate Medicală Mobilă, conducerea spitalului vrea ca din primăvară să plece din nou în satele din judeţ, mai sărace, unde echipe de medici şi asistenţi oferă consultaţii gratuite, fără programare, fără trimiteri de la alţi medici, inclusiv celor care nu au asigurare medicală.



„Campania de promovare şi îmbunătăţire a sănătăţii în comunităţile braşovene, începută în anul 2011, va continua prin: examen clinic obiectiv general şi de specialitate: pneumologie şi cardiologie, investigaţii paraclinice de specialitate: explorarea funcţiei respiratorii – spirometrie, măsurarea saturaţiei în oxigen – pulsoximetrie, măsurarea nivelului glucozei în sânge – glicemie, măsurarea tensiunii arteriale, efectuarea şi interpretarea electrocardiogramei (EKG). La indicaţia medicilor, persoanele cu risc înalt de boli respiratorii şi cardiace vor fi transportate gratuit în Dispensarul TB Braşov, în vederea unor investigaţii suplimentare. Prin aceste campanii de consultaţii gratuite cu ajutorul Unităţii Medicale Mobile urmărim creşterea gradului de depistare a bolilor, cu precădere în rândul grupurilor vulnerabile şi dezavantajate şi astfel, o rată crescută de succes terapeutic şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei”, a detaliat managerul.



UMM-ul poate fi pus şi la dispoziţia altor unităţi medicale, dacă au nevoie de ea. „Acum este în proprietatea noastră, dar, dacă vor dori, le punem gratuit la dispoziţie unitatea”, a mai spus dr. Dan Moraru.