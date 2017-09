Spitalul Municipal din Săcele a fost „vizitat” de la redeschidere, de peste 1.200 de pacienţi

Redeschis în 20 iulie 2017, Spitalul Municipal din Săcele a fost „vizitat” deja de peste 1.200 de pacienţi, iar recent a fost semnat şi contractul prin care serviciile medicale pentru spitalizarea de zi, farmacie şi ambulatoriu sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Braşov, a anunţat primarul localităţii, Virgil Popa.



„Foarte puţini dintre cei peste 1.200 de pacienţi au fost trimişi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Braşov. Practic, unitatea de la Săcele şi-a atins deja unul dintre obiective, respectiv «filtrarea» pacienţilor”, a afirmat primarul.



De asemenea, el a anunţat că în două sau trei luni vor fi pregătite şi documentaţiile necesare obţinerii aprobării pentru spitalizarea continuă, speranţa autorităţilor locale fiind ca în prima etapă spitalul să ajungă la 50 de paturi pentru spitalizarea continuă, dintre care 10 paturi pe medicină internă, 20 de pediatrie, 10 de boli cronice şi 10 de îngrijiri paliative.



Spitalul Municipal Săcele are acum 7 specialităţi pe ambulatoriu, respectiv medicină internă, cardiologie, chirurgie, obstetrică-ginecologie, oftalmologie, ORL şi pediatrie. Unitatea are şi structură de spitalizare de zi cu 5 paturi la dispoziţia medicilor.



Spitalul din Săcele a fost închis în anul 2011, odată cu unităţile similare din Codlea şi Victoria. În urma numeroaselor proteste organizate de locuitorii oraşului Codlea pe parcursul anului 2011, Ministerul Sănătăţii a aprobat redeschiderea spitalului în 2012. La Victoria, după o perioadă, au fost deschise mai multe cabinete private, iar la Săcele, unitatea a fost redeschisă abia în acest an.



Investiţia pentru amenajarea unităţii s-a ridicat până la momentul redeschiderii la 728.000 de lei, costuri suportate integral tot de Primăria Săcele, iar în perioada următoare, pentru dotări se va mai investi suma de 600.000 de lei.



Tot anul acesta, vor fi terminate şi lucrările de modernizare a policlinicii, investiţie pentru care, de la bugetul local, a fost alocată suma de 232.000 de lei. „La policlinică nu s-au mai făcut reparaţii după anul 1989. Acum sunt în curs de reabilitare spaţiile interioare, respectiv grupurile sanitare, holurile și sistemul de monitorizare video. Cred că lucrările vor fi gata până în 30 noiembrie 2017. Reabilitarea s-a realizat având ca reper policlinicile private din Braşov, aşa că săcelenii vor avea o unitate medicală modernă”, a explicat reprezentantul municipalităţii din Săcele.