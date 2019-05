Spitalul militar „Regina Maria”, la ceas aniversar

Descriere foto: Înființat de austrieci în 1773, Spitalul Militar Braşov împlineşte 100 de ani de administraţie românească și 97 de ani de când prin decret regal a primit denumirea „Regina Maria”



Spitalul Militar Braşov împlineşte 100 de ani de administraţie românească! Cea mai veche unitate medicală din oraş marchează în aceste zile şi 97 de ani de când a primit numele „Reginei Maria”!



Astăzi şi mâine, cadrele medicale şi conducerea Spitalului Militar de Urgenţă „Regina Maria” marchează un secol de administraţie românească şi 97 de ani de când a primit numele Reginei Maria (prin Decret Regal) prin mai multe evenimente.



Potrivit col. med. dr. Alexandru Keresztes, comandantul unităţii medicale, seria evenimentelor aniversare a fost deschisă cu sfinţirea Bisericii cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, din curtea unităţii medicale, slujbă oficiată de un sobor de preoţi.



După amiază, de la ora 17.00, la Casa Armatei este programat un spectacol aniversar, în care vor fi prezenţi, între alţii, Ansamblul „Doina” al Armatei, copiii de la o şcoală de modelling, corul de fete al Colegiului Naţional „Andrei Şaguna”, precum şi Cvintetul Anatoly.



Evenimentele vor continua, joi, 16 mai 2019, cu o ceremonie militară şi religioasă de dezvelire a busturilor Reginei Maria şi a Regelui Ferdinand.



Sunt aşteptaţi la eveniment reprezentanţi ai Casei Regale, dar şi de la Ministerul Apărării Naţionale, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi judeţene.



„Este familia regală care a «păstorit” făurirea României Mari şi şi-a pus amprenta în mod direct asupra istoriei acestui spital. Spitalul Militar din Braşov s-a înfiinţat în 1773, când un chirurg militar austriac cantonat în Braşov a cerut magistratului Braşovului să dispună modificarea unei cazărmi astfel încât să poată fi instalat un spital militar. La 1 februarie 1919 Spitalul Militar a trecut sub administraţie românească, la preluarea efectivă a administraţiei Transilvaniei de către România. Din luna mai 1922, Spitalul militar poartă denumirea onorifică Regina Maria, iar ceremonia de acordare efectivă a denumirii onorifice a avut loc chiar în 15 mai 1922”, a explicat col.med.dr. Alexandru Keresztes.



În Primul Război Mondial, Spitalul Militar a avut cea mai mare capacitate de funcţionare – peste 500 de paturi.



În prezent, unitatea medicală are o capacitate de 175 de paturi, în care funcţionează 3 secţii şi 14 compartimente, cu regim de internare continuă şi de zi.



Astăzi, spitalul are un portofoliu de 28 de specialităţi medico-chirurgicale, unele dintre ele recunoscute ca centre de excelenţă. Spitalul funcţionează în contract cu Casa OPSNAJ şi acordă asistenţă medicală de specialitate militarilor Ministerului Apărării Naţionale şi familiilor acestora din unităţile şi formaţiunile militare, pensionarilor militari, veteranilor de război, precum şi membrilor de familii ai acestora, din patru judeţe: Braşov, Covasna, Harghita şi Mureş.



De asemenea, acordă asistenţă medicală şi altor categorii de asiguraţi, inclusiv civililor atât din Braşov, cât şi din alte judeţe.



Anul trecut, Spitalul Militar Brașov a însumat în total, aproximativ 10.000 de pacienţi externaţi, din 38 de judeţe, 19% reprezentând pacienţi din sistemul naţional de apărare şi securitate.



„Avem o secţie ATI foarte puternică, după ce am avut şi mai multe lucrări de reabilitare şi dotare şi avem o colaborare foarte bună cu cei de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă”, a mai spus comandantul unităţii medicale.



Personalul medical al Spitalul a fost implicat în cooperarea militară internaţională la diverse exerciţii multinaţionale, cu militari din state aliate NATO, cel mai recent fiind Vigouros Wariors 19. În plus, anul trecut, cadrele medicale ale Spitalului Militar au organizat două caravane militare, după inundaţiile din luna iunie, care au afectat puternic judeţele vecine. O caravană a fost organizată pentru Lunca Mărcuşului, în iunie, şi una în Bălan, în septembrie 2018.



Personalul medical, o problemă şi la Spitalul Militar!



Şi Spitalul Militar braşovean se confruntă cu probleme în ceea ce priveşte personalul medical care să fie conform cu normativele stabilite prin lege. Potrivit col. med. Alexandru Keresytes, însă, „am reuşit să aprobăm o nouă organigramă, iar după ce vom semna contractul cu Casa OPSNAJ vom şti câte posturi vom putea scoate la concurs”.



Evenimentele festive din aceste zile sunt organizate de Spitalul Militar de Urgenţă „Regina Maria” Braşov, Colegiul de Onoare al Braşovului, în parteneriat cu Ministerul Apărării şi Mitropolia Ardealului.