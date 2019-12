Spitalul de Copii Braşov are acum o Unitate de Primiri Urgenţe mai mare

Descriere foto: Modernizări: Spitalul de Copii Braşov are o Unitate de Primiri Urgenţe mai mare. UPU are acum un izolator şi o cameră de resuscitare; Sursa: bzb.ro

Spitalul de Copii Braşov are o Unitate de Primiri Urgenţe mai mare. UPU are acum un izolator şi o cameră de resuscitare!



Miercuri (4 decembrie 2019) a fost inaugurată Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului de Copii Braşov, extinsă, reparată și igienizată în urma unei investiții finanțate din bugetul județean.



Lucrările în cadrul UPU au fost realizate de firma SC Indfloor Mureş şi au constat în înlocuirea instalaţiilor electrice, a rampei de fluide medicale şi a instalaţiilor sanitare, aplicarea tapetului PVC tip tarket şi montarea pardoselii din materiale plastice cu covor din policlorură de vinil. Lucrarea s-a finalizat în termenul prevăzut în contract. Valoarea lucrărilor a fost de 569.512 lei, fondurile fiind alocate din bugetul CJ Braşov.



Iniţial, suprafaţa UPU a fost de 250 mp, însă, după reorganizarea spaţiilor, a fost mărită la 380 mp.



Au fost extinse spaţiul pentru primirea şi triajul pacienţilor, precum şi cel pentru aşteptare pacienţi şi părinţi, având în vedere că în serviciul UPU sunt zilnic, în medie, 120 prezentări. A fost amenajată corespunzător camera pentru resuscitare din UPU (cameră destinată acordării asistenţei medicale de urgenţă pacienţilor în stare critică). A fost înfiinţat şi amenajat un izolator (salon cu baie), destinat cazurilor contagioase. A mai fost creat un spaţiu destinat formării şi instruirii personalului, iar numărul grupurilor sanitare a crescut de la unu la trei. Dotările existente în UPU au rămas aceleaşi.



Conform listei de investiţii pe care conducerea spitalului a pregătit-o pentru anul 2020, se intenţionează achiziţia următoarelor echipamente: computer tomograf, ecograf şi tărgi medicale.



„Lucrările realizate la Unitatea de Primiri Urgenţe erau vitale pentru asigurarea condiţiilor optime de intervenţie şi salvare a vieţii micilor pacienţi. Să nu uităm că UPU a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov a fost înfiinţată în anul 2007, fiind una dintre cele patru unităţi de primiri urgenţe cu profil pediatric din ţară şi totodată una dintre cele mai importante.



UPU deserveşte populaţia din trei judeţe (Braşov, Craiova, Harghita), dar şi restul ţării, Braşovul fiind un oraş turistic important. Acum, că lucrările sunt încheiate, ne putem gândi la dotări suplimentare pentru UPU”, a explicat directorul medical, dr. Liviu Muntean.





Investiţii de peste 3,2 milioane lei, la Spitalul Clinic de Copii Braşov



În acest an, cu fonduri alocate de CJ Braşov în cuantum de 1.103.373 lei, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii s-au finalizat două proiecte de reparaţii şi igienizări (la UPU şi la secţia de Neuropsihiatrie), alte opt lucrări fiind în curs de realizare. Este vorba despre igienizări şi reparaţii la secţia Pediatrie I A şi B, spălătoria, Ambulatoriul, compartimentul Ortopedie, vestiarele şi sălile de curs de la etajul doi, precum şi centrala termică.



De asemenea, sunt în curs de realizare lucrări la sistemele de curenţi slabi şi instalaţii din cadrul secţiilor UPU, Neuropsihiatrie, Ambulatoriu, Pediatrie I A şi I B, precum şi lucrări tehnice de modernizare a ascensorului nr. 6 de la spălătorie.



Valoarea lucrărilor în curs de finalizare ajunge la 2.113.500 lei, fondurile provenind, de asemenea, din bugetul judeţean pe anul 2019. Practic, în acest an, pentru lucrări la această unitate medicală, de la bugetul judeţului Braşov a fost alocată suma totală de 3.216.873 lei.



Totodată, aparatura medicală inclusă pe lista de investiţii din anul 2019 şi achiziţionată de conducerea spitalului ajunge la valoare de 1.525.370 lei (din care 1.425.370 lei reprezintă finanţarea primită în acest sens de la CJ Braşov şi 100.000 lei sunt din venituri proprii).



„Anul 2019 a fost unul plin de realizări din punctul de vedere al investiţiilor derulate la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov. Practic, cu ajutorul alocărilor financiare din bugetul judeţului, conducerea spitalului a reuşit să modernizeze spaţiile din întreaga clădire şi să le aducă la un nivel comparabil cu ceea ce există în mediul spitalicesc privat. Sunt bucuros că pe lângă profesionalismul cadrelor medicale ale Spitalului de Copii şi echipamentele moderne cu care au fost dotate secţiile, ne putem mândri acum şi cu condiţii foarte bune de cazare asigurate micilor pacienţi şi aparţinătorilor. Dorim ca anul viitor să putem asigura aparatură medicală de ultimă generaţie la Ambulatoriul spitalului, printr-un proiect european pe care l-am elaborat şi care este în procedură de evaluare la ADR Centru”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, preşedintele CJ Braşov.