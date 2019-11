Spectacolul oferit de meciurile din Liga 1 reincepe

Wekeend-ul care stă să înceapă este aşteptat cu sufletul la gură de foarte mulţi microbişti pentru că în acest wekeend va reîncepe Liga 1 de fotbal pe care o vom vedea la televizor în acest sezon. După o pauză competiţională de câteva săptămâni este timpul ca spectacolul fotbalistic oferit de către echipele din Liga 1 să reînceapă. La fel ca în fiecare an şi această ediţie de Liga 1 se anunţă extrem de interesantă mai ales că lupta la titlu dar şi la retrogradare va fi extrem de acerbă şi plăcută microbiştilor. Echipele care în acest an se vor bate pentru câştigarea campionatului sunt: FCSB, CFR Cluj, Craiova. În această luptă este posibil să mai apară şi alţi candidaţi, cum ar fi Viitorul Constanţa sau chiar Dinamo.







Deşi Dinamo nu reuşeşte să se regăsească de câţiva ani, anul acesta se pare că această echipă va juca un rol foarte important în campionat. De unde această schimbare având în vedere că de câţiva ani Dinamo se zbate în mediocritate? Din strategia abordată de către conducerea clubului. Spre deosebire de anii trecuţi, în momentul de faţă Dinamo a abordat o strategie care face ca acest club să pară profesionist. Pe această strategie mă bazez şi eu când afirm că este posibil ca anul acesta Dinamo să emită pretenţii serioase pentru a intra în lupta la titlu. În rest, celelalte echipe care se vor bate pentru câştigarea campionatului sunt deja cunoscute: CFR Cluj, FCSB şi Craiova.







Despre FCSB nu sunt foarte multe de spus pentru că această echipă este obişnuită ca an de an să se bată pentru câştigarea campionatului. Din păcate pentru această echipă dar şi pentru cei care simpatizează cu această echipă, FCSB nu a mai reuşit de câţiva ani să îşi adjudece titlul de campioană a României. Acest lucru face ca presiunea care va apăsa pe umerii acestei echipe să fie din ce în ce mai mare motiv pentru care este posibil un nou eşec, asta în cazul în care problemele echipei nu vor fi gestionate cât mai eficient şi profesionist. Deşi CFR Cluj nu impresionează este o echipă extrem de solidă, matură, care are nişte automatisme foarte bine definite. Datorită acestor detalii, CFR Cluj este cu siguranţă favorită pentru câştigarea unui nou campionat. Pentru a câştiga de pe urma acestei predicţii de casa pariurilor live difuzate prin canale de televiziune.







Analizându-le vei observa că poţi câştiga un venit destul de important în cazul în care CFR Cluj va câştiga campionatul. Pentru că într-o competiţie orice se poate întâmpla este recomandată parierea responsabilă.







Nu în ultimul rând, Craiova este o altă pretendentă la titlul de campioană a Ligii 1 de fotbal. Spre finalul ediţiei trecute de campionat Craiova a dezamăgit destul de mult motiv pentru care este aşteptată cu foarte mare interes replica acestei echipe. Va reuşi aceasta să facă o figură mult mai frumoasă decât a făcut în campionatul trecut? Şi cel mai important detaliu, va reuşi aceasta să fie constantă pe toată perioada campionatului?







În concluzie, spectacolul fotbalistic revine odată cu începerea campionatului românesc de fotbal. Acesta dă startul spectacolului fotbalistic care va continua cu meciuri de fotbal din campionatele puternice ale lumii, cum ar fi campionatul Spaniei, Angliei, Italiei sau Germaniei.