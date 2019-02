Spectacolul multi-premiat „Numitorul comun”, la Centrul Cultural Reduta

Piesa „Numitorul comun”, scrisă de Alexandru Popa, a fost premiată în anul 2015 în cadrul Concursului de Comedie Românească, fiind ulterior montată pe scena Teatrului de Comedie de către Vlad Zamfirescu.„M-am întrebat dacă nu cumva distanţa dintre cine suntem şi cine am putea fi, într-un context capabil să ne forţeze limitele, rămâne mereu constantă, oricât de diferiţi ne-am şti. Pentru că n-am ştiut să răspund la întrebare, am hotărât să las la o parte dilemele de revistă glossy şi să scriu un text despre un interviu de angajare”, a declarat Alexandru Popa despre piesa scrisă de el.Interviul descris de el este însă unul atipic, prezentându-ne un candidat „alunecos” (Alexandru Ion), o angajatoare ce nu are dispoziţia necesară să îi tolereze impostura (Nadiana Sălăgean) şi pe partenerul ei de afaceri, un pic cam prea amator de distracţii (Marius Florea Vizante). O întâlnire din care ies scântei, pe măsură ce aflăm secretele fiecăruia dintre cei implicaţi.Doi bărbaţi, o femeie şi un infinit de posibilităţi. Replici alerte, pline de un umor cinic savuros şi situaţii încărcate de suspans, din care e greu să ne hotărâm de partea cui suntem, pentru că la fiecare descoperim o doză consistentă de imoralitate, dar şi dovezi ale umanităţii lor, care ne fac să ne dorim să le mai dăm o şansă. Trei personaje fascinante, care declară război, deopotrivă, minorităţii şi majorităţii, conservatorilor şi avangardei, corectitudinii politice şi excesului de libertate.„Numitorul comun” este, probabil, cea mai curajoasă comedie pe un text românesc contemporan.Biletele la spectacol pot fi cumpărate de la casa de bilete a Centrului Cultural Reduta sau online, de pe spectacolebrasov.ro