Spectacole de teatru, proiecții de filme, expoziții de artă fotografică și de iconografie la Centrul Cultural Reduta

Centrul Cultural Reduta vă invită în perioada 24 septembrie - 6 octombrie 2021 la o serie de evenimente culturale: spectacole de teatru, proiecții de filme, expoziții de artă fotografică și de iconografie.



24 – 26 septembrie, ora 19.00 –

SERILE FILMULUI ROMÂNESC LA CENTRUL CULTURAL REDUTA



28 septembrie, ora 19.00 – CONCERT FOLK ,, A iubi românește’’ cu Dan Puric și Victor Socaciu. un spectacol-manifest pentru celebrarea vieții, a sufletului atunci când oamenii regăsesc taina iubirii! Un spectacol al ideilor și emoțiilor, al dialogului și al poeziei. Biletele se găsesc la casieria Centrului Cultural Reduta și online



29 septembrie, ora 12.00 - ONLINE - Prezentarea unui meșter: pictor de biserici Gabriel Florea



29 septembrie, ora 19.00 - Proiecția filmului ,,Bukovina, Țara oamenilor fagi, Țara iubirii adevărate" și Sesiune Q&A alături de regizorul filmului, Florin Kevorkian. Expoziția de fotografie interactivă - ,,Women from different cultures through the eyes of make-up”. Intrarea este liberă.



30 septembrie, ora 19.00 - Proiecția filmului OTTO BARBARUL, recent distins la TIFF cu Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru Lungmetraj. În curând bilete pe eventbook.ro și la casieria Centrului Cultural Reduta.





Preț bilet: 10 lei. Bilete online și la casieria Centrului Cultural Reduta:



1- 3 octombrie - Programul Festivalului pe pagina de Facebook: FESTIVALUL MONODRAMEI INDEPENDENTE



3 octombrie, ora 17.00 - Gala premiilor Festivalului MONODRAMEI INDEPENDENTE





3 octombrie, ora 17.30 - Invitat FLORIN PIERSIC JR, one man show



4 octombrie, ora 19.00 - Spectacol de teatru “Spune-mi ce-ai făcut cu banii!” adaptare după V. Sigarev cu Anca Sigartău, Claudiu Bleonț, Claudiu Maier. Un spectacol de teatru care vă va provoca, vă va bucura și vă va arăta că viata e frumoasă și că poți găsi iubire chiar și la etajul 10 al unui bloc de garsoniere din peninsula Kamtceatka. Bilete online și la casieria Centrului Cultural Reduta



6 octombrie, ora 12.00 - Vernisajul Expoziției POVESTEA ICOANEI



Expoziția POVESTEA ICOANEI este organizată de către Serviciul Cultură Tradițională din cadrul Centrului Cultural ,,Reduta” în colaborare cu Asociaţia Creatorilor de Artă Tradiţională şi Contemporană Braşov și va fi deschisă publicului din 6 octombrie – 31 decembrie 2021. Intrarea este liberă



6 octombrie, ora 19.00 - BALKANEXPRES cu Trupa de teatru Redoute. Bilete online și la casieria Centrului Cultural Reduta.