Spectacol şi Târg Caritabil al liceenilor din Făgăraş, pentru a-i ajuta pe colegii săraci

Descriere foto: Spectacol şi Târg Caritabil la Fâgăraş; Sursa foto: fagarasultau.ro



A devenit deja tradiţie pentru elevii Liceului Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea“ din Făgăraş, ca înaintea Crăciunului să organizeze un târg cu scop caritabil. Anul acesta târgul, dar şi un spectacol caritabil au avut loc la Fundaţia Culturală „Negru Vodă“.



Ceea ce este interesant e că fondurile obţinute la târg, vor fi direcţionate spre ajutorarea unor elevi ai liceului, cu situaţia materială mai modestă, dar care în schimb învaţă bine.



Elevii făgărăşeni au prezentat obiceiuri tradiţionale din Ţara Făgăraşului, respectiv o şezătoare, precum şi dansuri populare, dar şi ornamentele de Crăciun confecţionate chiar de ei, pe care le-au comercializat în vederea strângerii de fonduri.



„La noi, această activitate este organizată în fiecare an şi este în scop caritabil. Anul acesta am hotărât să facem un spectacol caritabil în care elevii noştri să prezinte obiceiuri tradiţionale din Ţara Făgăraşului, respectiv o şezătoare, precum şi dansuri populare. Pe lângă aceasta, am deschis şi târgul nostru de Crăciun. La acest târg, elevii s-au implicat foarte mult, au confecţionat ornamente de Crăciun pe care le-am comercializat în vederea strângerii de fonduri. Banii strânşi vor fi pentru elevii noştri care au o situaţie material mai puţin confortabilă, dar în acelaşi timp au rezultate remarcabile la învăţătură, să putem să-i ajutăm, să poată să continue şcoala“, a explicat Silvia Deceanu, profesor de matematică la Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea“.



„La fel ca în fiecare an, cu ocazia Sfintelor sărbători de Crăciun, şcoala noastră a organizat mai multe evenimente printre care o expoziţie, o şezătoare în care s-au implicat atât elevii, cât şi profesorii. Le transmit elevilor, părinţilor multă sănătate, sărbători fericite şi să dea Dumnezeu un an mai bun“, a spus Aurel Paler, directorul Liceului Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea“.



Şi elevii şi profesorii, dar şi cei prezenţi la Târgul de Crăciun au concluzionat: „E normal şi omenesc să dai mai departe!“









Sursa: fagarasultau.ro