Spectacol pe străzile Braşovului, de Ziua Armatei Române

Descriere foto: De la ora 19.45, va avea loc retragerea cu torţe a militarilor, cu ocazia Zilei Armatei Române; Sursa: bzb.ro



Deseară, sub privirile brașovenilor va avea loc o retragere cu torţe a militarilor, de la Biserica Neagră, la sediul comandamentului Brigăzii 2 Vânători de Munte.



Ca în fiecare an, în 25 octombrie 2018, în toată ţara se organizează diferite evenimente cu ocazia Zilei Armatei Române. La Braşov, manifestările dedicate acestei zile au început ieri, când Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” a organizat un spectacol la Centrul Cultural şi Asistenţă Socială nr. 1 Braşov (al Ministerului Apărării Naţionale).



Astăzi, de la ora 10.00, la Cimitirul Şprenghi, va avea loc o ceremonie militară şi religioasă de depunere de coroane şi jerbe de flori, iar de la ora 18.30, vânătorii de munte vor organiza un nou spectacol la Centrul Cultural şi Asistenţă Socială nr. 1 Braşov.



Momentul culminant va fi seara, când, de la ora 19.45, va avea loc retragerea cu torţe pe traseul strada George Bariţiu (Biserica Neagră) - strada Mureşenilor - Bulevardul Eroilor - Bulevardul 15 Noiembrie - sediul comandamentului Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” (zona Sala Patria).



Ziua Armatei României se sărbătoreşte în fiecare an, în data de 25 octombrie, începând cu anul 1959 şi a fost stipulată prin Decretul nr. 381. Ziua de 25 octombrie semnifică eliberarea de sub ocupaţia horthystă a Transilvaniei de Nord, în urma Bătăliei de la Carei, din anul 1944.