Concert simfonic la Filarmonica Brașov în debutul „Anului Internaţional Beethoven”

Se împlinesc 250 de ani de la naşterea marelui compozitor german Ludwig van Beethoven, iar instituţiile de cultură din ţară şi străinătate şi-au pregătit deja evenimente menite să-l omagieze.„Vârsta a treia aduce totuşi surprize. Şi iată că de un timp încoace îmi retrăiesc mental anii tinereţii şi chiar ai copilăriei. Odată cu scurgerea vremii şi cu scăderea activităţii curente cotidiene nevoia de prezent se lasă cu uşurinţă transferată în trecut. Aşa se face că dorul de acasă, acesta însemnând chiar şi până azi oraşul de baştină al familiei mele, Braşovul, mă îndeamnă să revin constant în acel spaţiu. Dar nu oricum, ci încercând să-mi îndeplinesc o datorie de suflet faţă de locul în care am crescut şi m-am format ca viitor muzician. În consecinţă am iniţiat în cursul anului 2019 un fel de «masterat» de orchestră în folosul Filarmonicii braşovene, parcurgând într-o serie de şase concerte aproape întreaga creaţie simfonică şi concertantă a lui Johannes Brahms. Iniţiativa a avut succes, atât în faţa orchestrei, cât şi a publicului. Sălile au fost pline, iar muzicienii ansamblului nu cred că s-au plictisit prea tare.Acest fapt m-a încurajat să continui, aşa încât pentru anul 2020, an jubiliar Ludwig van Beethoven, am proiectat un ciclu de alte nouă concerte în care să parcurgem împreună aproape toată opera titanului. Vom da în felul acesta, începând din ianuarie, câte un concert pe lună cuprinzând cele 9 simfonii împreună cu integrala concertelor instrumentale, însoţite de o largă serie de uverturi şi alte piese introductive”, a declarat Cristian Mandeal.