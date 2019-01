Spectacol de teatru caritabil, cu Trupa Amphitryon, la Centrul Cultural Reduta

Descriere foto: Spectacol caritabil susținut de Trupa de Teatru Amphitryon, la Centrul Cultural Reduta, organizat pentru a-l ajuta pe Alexandru Chitea, un baietel în vârstă de 13 de ani, diagnosticat, cu leucemie acută; Sursa: centrulculturalreduta.ro; facebook.com/TrupaDeTeatruAmphitryon

Reduta a pregătit o lună „ianuarie teatrală“. Debutul de an aduce mai multe piese de teatru pe scena Centrului Cultural Reduta.



Pe 16 ianuarie 2019, de la ora 18.30, inimoșii sunt invitați la un Spectacol de Teatru Caritabil „Jubileul”, „din suflet pentru Alex”.



Spectacolul este organizat pentru strângerea de fonduri pentru a veni în ajutorul unui băiețel în vârstă de 13 ani (Alexandru Chițea), diagnosticat cu leucemie acută.



Tratamentul de care are nevoie Alex se întinde pe 2 ani și are 3 faze:



- prima este de 6 luni cu citostatice în spital

- urmează o etapă de menținere cu citostatice o săptămână pe lună

- și a treia etapă este cu citostatice sub formă de pastile administrate acasă



Tratamentul se ridică la valoarea de 120.000 euro. (Această sumă fiind valabilă dacă totul „merge strună” și nu apar complicații).



„Implicarea fiecăruia dintre dumneavoastră poate determina, în cel mai semnificativ mod cu putință, schimbarea acestui destin! Sunteți invitați să deveniți părtași, părți integrante și active, în schimbare!” lansează invitația organizatorii evenimentului.



S-au implicat pentru a organiza spectacolul artiști cu suflete mari din Trupa de Teatru Amphitryon (Gia Glavan, Stefan Mircea C, Loredana Coţovan, Alexandra Petrasciuc Năfureanu, Samson Adrian), Centrul Cultural Reduta și Organizația Naționala Cercetașii Romaniei.



Din dorinţa de a fi alături de aproapele nostru în momentele dificile, o mână de oameni au creat acest eveniment, în mod voluntar. „Deschidem braţele şi aşteptăm şi mai mulţi să ni se alăture în demersul nostru, de a ajuta prin frumos”.



Intrarea la eveniment este liberă, dar se pot face donaţii în urna special amenajată la intrare.



Sugestie donație: 25 lei/ persoana.



Detalii suplimetare se pot obține la nr. de tel: 0738 13 15 19.