Spectacol de muzică și poezie cu Tudor Gheorghe - „Îndrăgostiţi fără noroc”

Descriere foto: Tudor Gheorghe va susține sâmbătă un spectacol la Brașov; Sursa:http://brasov.ro.eventsdroid.com; Sursa foto: tudor-gheorghe.ro



Pe 13 mai 2017, Tudor Gheorghe sosește la Teatrul Dramatic Brașov, de la ora 19:00, cu un nou spectacol, întocmit în mod iscusit, sub titulatura „Îndrăgostiţi fără noroc”.



„Olteanul universal” a fost dintotdeauna un îndrăgostit cu noroc şi s-a gîndit să creeze un spectacol pentru cei fără noroc, transformându-le nenorocul în cântec de dragoste.



Tudor Gheorghe se va lupta, prin „exorcizare muzicală”, cu nenorocul altora, având cele mai frumoase unelte: poezia şi melosul românesc.



„Mi-am permis să trec cu lejeritate de la cântecele pentru copii la folclorul de bună calitate, de la muzica uşoară din perioada interbelică la poezia plină de umor şi de sarcasm a domnului Caragiale, de la umorul special al lui Marin Sorescu la poezia sensibilă a lui Grigore Vieru până la poezia lui Adrian Păunescu. Acum revin cu un spectacol de o candoare şi de o frumuseţe poetică unică! Am ales din poezia română toată tristeţea îndrăgostiţilor. Am selectat de la Mihai Beniuc până la Alexandru Macedonski, Mircea Micu sau Adrian Păunescu. Atunci când am întâlnit o poezie mai frumoasă decât cea pe care am scris-o eu, am preferat să o cânt pe cea frumoasă, n-am avut orgolii de poet!”, mărturiseşte Tudor Gheorghe.



„Îndrăgostiţi fără noroc” este un spectacol alcătuit în întregime din poezii de o rară frumuseţe, îmbrăcate în ţinută de gală muzicală de orchestratorul Marius Hristescu. „Toate piesele din acest spectacol vor fi şlagăre!



„ <<Îndrăgostiţii fără noroc>> va impresiona spaţiul muzical românesc, care este atât de subjugat de influenţele străine! Voi avea un cor de fete şi o trupă rock, care mă vor sprijini în disperarea îndrăgostiţilor. Sound-ul va fi special!”, ne promite Tudor Gheorghe.



Spectacolul va avea loc sâmbătă, 13 mai 2017, de la ora 19:00, la Teatrul Dramatic Brașov (Piața Teatrului nr. 1, Brașov).