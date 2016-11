Spectacol de comedie: „Două surori mortale”

Teatrul Particular îi aşteaptă pe braşoveni astăzi, 24 noiembrie 2016, de la ora 19.00 la comedia „Două surori mortale”.



Scenariul piesei este o adaptare după "Three O 'Clock" de Ana-Maria Bamberger.



Clara şi Abelina, sunt două surori în vârstă care nu pot trăi una fără cealaltă, iar împreună nici atât. Cu toate acestea, Clara o convinge pe Abelina să-şi vândă apartamentul şi să se mute la ea, pentru a-l ajuta pe Dimi, fiul neînţeles al Abelinei (şi nepotul mult iubit al Clarei), să demareze, în sfârşit, o carieră întârziată. Prin urmare, cele două surori locuiesc împreună şi, cum era de aşteptat, nu ezită să-şi creeze zilnic varianta lor de mic infern.



Comedia le are ca protagoniste pe actriţele Dorina Roman şi Monica Midvighi.





Spectacolul se va desfăşura la Teatrul Particular Brașov ( Piaţa Enescu nr 2)

Preţul unui bilet este de 30 de lei. Pentru studenţi şi elevi există bilete la preţ

redus, de 15 lei.

Biletele se găsesc la Sala Teatrului Particular, iar rezervări se pot face

telefonic, la numărul 0722.917.532.