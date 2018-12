Goluri multe și daruri pentru copiii săraci, la „Meciului Stelelor de Crăciun”

Descriere foto: A patra ediție a „Meciului Stelelor de Crăciun



A patra ediție a „Meciului Stelelor de Crăciun" a avut loc pe 22 decembrie 2018 la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași” din Brașov, unde trei echipe au disputat un „triunghiular” spectaculos: FC Brașov UEFA 2001, Vedetele Brașovului și organizatorii de la Colțea 1920 Brașov.



Turneul a fost deschis de duelul dintre trupa care a dus Brașovul în Europa, la începutul deceniului trecut, aceasta învingând echipa Colțea cu 3-0, goluri Marian Ivan și Ionci Gnadt (2), acesta din urmă reușind o „dublă”. De altfel, meciul a consemnat și un duel inedit, fostul atacant al Brașovului și al lui Dinamo avându-l adversar pe fiul său, Cosmin.



A doua partidă s-a terminat la egalitate, 3-3 între Vedetele Brașovului și Colțea, trupa din Liga a 4-a impunându-se apoi la lovituri de deprtajare.

Show-ul a fost încheiat de duelul dintre „galben-negri” și vedete, acestea din urmă câștigând cu un spectaculos 5-3.



Participanții, dar și cei aproximativ 1.000 de spectatori prezenți, au adunat peste două tone de jucări, alimente, haine și alte lucruri care vor ajunge la case de copii din zona Prejmer - Hărman - Lunca Câlnicului, prin intermediul fundaţiei „Casa Mea”.



Componența echipelor:



FC Brașov UEFA 2001: D. Arcanu – Fl. Moldovan, I. Andrași, O. Cocan, M. Benciu, S. Cozma, I. Gnadt, M. Stere, Cr. Vasc, M. Ivan, A. Hârlab, G. Vișanescu.



Echipa Vedetelor: D. Ghiță, M. Constantinescu, Fl. Iacob, V. Lazăr, Ad. Veștea, N. Dascălu, G. Borodi, I. Osztalos, O. Ciovică, B. Bucur.



Colțea 1920: A. Sisca, S. Csongor, V. Vișinescu, M. Bejanaru, M. Babeiu, C. Fırat, T. Alexandru, C. Ivan, A. Răileanu, R. Dobrean, S. Sebastian Iordache, C. Ticalo, R. Sava, A. Păduraru, L. Nicolae.



Arbitri: M. Barbu, O. Ciucanu, A. Urs.