Sorin Susanu, la Mix Actual!

"La un service de cartier nu am întâlnit niciodată abateri atât de grave ca la reprezentanța unuia dintre cele mai mari brand-uri ale lumii auto. Este vorba de acea siguranță a intangibilității numelor mari, care își permit orice. Cu care trebuie să se termine. Și la service. Și la bănci. Și la cablu sau la telefonie mobilă. Vom lua fiecare contract și fiecare clauză abuzivă în parte și cei vinovați că au păcălit oamenii vor plăti sume uriașe" - Sorin Susanu, comisar șef ANPC-Centru, Brașov. Plouă cu reclamații la OPC Brașov vis-a-vis de contractele și prestațiile gigantului în telecomunicații. "Nelimitat" nu are, se pare, același înțeles pentru toată lumea. Oamenii semnează clauze absurde, în necunoștință de cauză, neatenți, vulnerabili la manipulare. Și apoi plătesc. Și plâng la OPC. Sub Tâmpa e cartierul general pentru plângerile din toată țara. Mii. Acum se întocmesc rapoartele."S-a dat alarma în service-urile auto din Brașov privind înlocuirea unor elemente din sistemul de frânare cu piese oarecum similare, de... frigider"- spune Sorin Susanu. Cum e posibil, la mașini de zeci de mii de euro, când, clar, se plătește pentru piese originale??? Este, că nimeni nu și-a permis să-i deranjeze pànă acum. Ce se mai aude cu taximetria? Nimic. Aceleași zvonuri, legate de mafia licențelor vândute pe piața neagră cu sume amețitoare. Multe licențe, mult mai puține taxiuri . Primii care cer ajutor sunt chiar taximetriștii.Primăria întârzie să ia vreo măsură. Ba chiar refuză dialogul, susține șeful de la Protecția consumatorului. Încă, după toate cele ce s-au întâmplat în Romània în ultima vreme, sunt oameni care se consideră de neatins și de netulburat în practici bolnave. Din care puțini câștigă enorm. Pentru că cei mai mulți pierd enorm.Șeful ANPC- centru-Brașov, Sorin Susanu. La Mix Actual.