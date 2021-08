Somn de 5 stele, când vă răsfățați în lenjerii de pat de la Gospodina Veselă

Dacă ați ști că de calitatea somnului se leagă calitatea lenjeriei de pat, cât ați fi dispuși să investiți în asta? Dacă și voi ați trecut prin situații în care dimineața când vă treziți pare că nici nu ați dormit, dacă simțiți asprimea lenjerie de pat ca și prințesele din povești cu bobul de mazăre, ar fi bine să vă orientați spre lenjerii de pat de calitate mai bună. În principiu acestea trebuie să fie din bumbac, însă acest lucru nu este suficient încât să vă ofere contextul potrivit pentru un somn de 5 stele. Iată de ce!







Lenjeria din bumbac sau mitul calității





Nu, nu este greșit să considerați că o lenjerie de pat din bumbac este de calitate, însă mai contează și ce gramaj are. Verificați pe etichetă acel gramaj per metru pătrat, iar dacă este sub 100 deja vorbim de o lenjerie mult prea subțire să reziste spălărilor repetate.



Un secret pe care consumatorii casnici nu îl prea știu este că pe măsură ce o lenjerie de pat este mai groasă, cu atât mai bine. Înseamnă că va rezista foarte bine în timp, la spălări, la dezinfectări și apretări poate, când veți spăla cu detergenți agresivi. Doar că, un dezavantaj este aici este că uscarea și spălarea la mașina de spălat casnică sunt mai greu de realizat.







Lenjeria din finet, o alternativă





Dacă veți căuta printre rafturile magazinelor, fie ele virtuale sau fizice, lenjerii de pat de calitate, nu uitați de lenjerii finet. Acestea sunt la fel de bune ca și cele din bumbac, în plus au avantajul că sunt fine la atingere. Le veți descoperi ca fiind mai accesibile la preț, un adevărat competitor al lenjeriilor din bumbac 100%.



Astfel de seturi sunt disponibile la Gospodina Veselă spre exemplu, e-shop de nișă. Mai mult decât atât, le veți găsi și în ofertă. Practic cu cât cumpărați mai mult, cu atât mai bine. Este valabil pentru categoriile de produse lenjerii de pat din finet gros cu 6 piese și cele de 4 piese, din bumbac. Achiziționați 2 sau chiar 3 seturi și vă bucurați de prețuri speciale!







Preferați seturile complete





Din rațiuni practice, veți aprecia seturile complete de lenjerii de pat. Pentru că cele pe care le cumpărați individual sunt greu de mixat încât să aibă aceeași textură și ton de culoare. Descoperiți la Gospodina Veselă seturi complete pentru pat de o persoană sau două. Iar în această perioadă diversele reduceri aduc prețuri speciale, o lenjerie de pat ajunge la un cost de aproximativ 119 lei.



Jucați-vă în culori și printuri. Aici veți găsi variante atipice, lenjerii albe cu print cu căței sau cele cu fluturi ori chiar viu colorate. Totul poate fi o pată de culoare în decorul camerei. Și există de toate pentru toate preferințele.



Ne-am obișnuit să rezumăm calitatea unei lenjerii la materialul acesteia. Da, de preferat să fie bumbac, însă contează și de unde o achiziționați și cum o întrețineți.



Contact:



contact@gospodinavesela.ro

0770 894 788

Gospodină Veselă