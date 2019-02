„Soluţii pentru Sănătate”, căutate la Brașov

În cadrul evenimentului specialişti din Italia vor prezentata mai multe soluţii inovative din diverse ramuri ale medicinei:- „The Treatment of Autism Spectrum Disorder with auditory neurofeedback: A randomized placebo controlled trial using the Mente Autism Device” (Tratamentul tulburării spectrului de autism cu neurofuncție auditivă: un studiu controlat randomizat, controlat cu placebo, cu ajutorul dispozitivului Mente autism)- „Prevenirea apariţiei Melanoamelor” - Incidența cazurilor de melanom din lume a crescut cu 237% în ultimii 30 de ani. Astfel, prevenirea din timp este fundamentală și devine o prioritate reală- O nouă invovaţie în ignatologie face furori în stomatologie. „SpectroShade Micro” calculează diferenţa numerică dintre dintele natural şi culoarea selectată din punct de vedere al luminozităţii, cromului şi nuanţei, oferind laboratorului informaţii complete pentru a facilita munca sa