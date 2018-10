O ambulanţă condusă de un şofer beat, implicată într-un accident cu victime pe DN 1

Descriere foto: O ambulanţă condusă de un şofer beat a fost implicată într-un accident. Asistenta şi pacientul din vehicul au fost răniţi; Sursa: mediafax.ro



Asistenta şi pacientul transportat au fost răniţi, după ce șoferul Ambulanței, care a urcat beat la volan, a pierdut controlul mașinii!



Marţi, 16 octombrie 2018, în jurul orei 20.00, a avut loc un accident rutier pe DN 1 între Şercaia şi Mândra.



La km 223+100 m şoferul unei ambulanţe a pierdut controlul volanului, s-a lovit de un parapet metalic, după care a intrat în şanţul din partea dreapta a drumului. În urma impactului, asistenta şi pacientul din ambulanţă au suferit vătămări corporale, fiind transportaţi la spital de o altă ambulanţă sosită la faţa locului.



„La testarea conducătorului ambulanţei din punct de vedere al prezenţei alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost de 0,97 mg/l alcool in aerul expirat. S-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă”, a declarat Gabriela Dinu, purtător de cuvânt IPJ Braşov.



Ambele persoane erau conştiente la sosirea salvatorilor, un echipaj SMURD de la Făgăraş şi două echipaje de ambulanţă trimise de la Braşov.



Asistenta a fost internată cu suspiciune fractură claviculă, stângă, iar pacientul din ambulanţa lovită (un bărbat 53 de ani) a suferit un traumatism cranio - cerebral, a informat Ciprian Sfreja, reprezentantul ISU Braşov.





Update:



Șoferul baut care a condus Ambulanța implicată în accident a rămas fără serviciu și se află în arest!



După ce aseară a condus sub influența băuturilor alcoolice, șoferul de 56 de ani angajat al Stației de Ambulanță Făgăraș a rămas de astăzi fără loc de muncă.



După cum a precizat David Levente, directorul Serviciului Judeţean de Ambulanța Braşov, în urma anchetei disciplinare derulate, șoferului i-a fost desfăcut contractul de muncă. „Acesta a încălcat prevederile regulamentului intern care prevede că dacă un angajat se află sub influența alcoolului sau altor substanțe care pot periclita viața celor din jur, este concediat”, a explicat David Levente. De asemenea, permisul de conducere i-a fost suspendat și are dosar penal pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice și vătămare corporală.



Aseară, acesta a pierdut controlul volanului pe DN 1, între Mândra și Șercaia, a lovit un parapete metalic și s-a răsturnat în șanț, punând în pericol atât viața colegei asitente, cât și pe al pacientului pe care îl transporta. Testat cu etilotestul, acesta avea o alcoolemie de 0,97 mg/l în aerul expirat. În urma accidentului și după recoltarea probelor biologice, acesta a primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore, fiind în arestul IPJ Brașov.



De asemenea, în această după-amiază, împotriva şoferului de ambulnaţă s-a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.