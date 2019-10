Sofer baut in Brașov loveste cu masina doi bărbați.

Conducătorul auto care a lovit cu mașina doi bărbați, ieri după-masă, pe strada Minerva din municipiul Brașov, a fost reținut de polițiști.



Polițiștii au stabilit că bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice, atunci când a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și i-a accidentat pe cei doi oameni care vopseau niște boxe de gunoi.





A fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului Județean de Poliție Brașov.





„S-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor”, a precizat purtătorul de cuvânt al IJP Brașov, agent Nadia Olaru.



Din pacate, unul dintre raniti în vârstă de 68 de ani, a suferit răni foarte grave, prognosticul fiind rezervat. Cealaltă persoană, de 65 de ani, a fost internată la Secția de Ortopedie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.