„Soarele meu” - Ultimul „Recital de la ora 5” din această stagiune!

Descriere foto: Miercuri, 10 iulie 2019, de la ora 17.00, la Muzeul „Casa Mureșenilor”, va avea loc ultimul Recital de la ora 5 din această stagiune, intitulat „Soarele meu”; Sursa: muzeulmuresenilor.ro



Opera Brașov și Muzeul „Casa Mureșenilor” îi invită pe iubitorii muzicii bune miercuri, 10 iulie 2019, de la ora 17.00, la muzeu, la ultimul Recital de la ora 5 din această stagiune, intitulat „Soarele meu”.



Evenimentul va fi susținut de artistele Operei Brașov: Corina Klein – soprană, Ioana Mărgărit – soprană, Maria Petcu-Catrina – soprană, Lăcrămioara Schuller – soprană, Sonia Hazarian – mezzosoprană, împreună cu Nora Vlad – actriță și Sena Ducariu – pianistă.



În cadrul recitalului, vor fi audiate canțonete îndrăgite: „O sole mio” – E. Di Capua, „Caruso” – L. Dalla, chansonete rămase în istorie: „Sous le ciel de Paris” – H. Giraud, „La vie en rose” – Louiguy, „Mon Dieu” – Ch. Dumont, ultimele două piese aduse la celebritate de Édith Piaf, alături de compozițiile lui G. Gershwin – „I’ve Got Beginner’s Luck” și „Who Cares So Long You Care For Me”, pentru ca evenimentul să se încheie cu alte melodii cunoscute din repertoriul internațional cum ar fi „Besame mucho” – C. Velázquez sau „Try to Remember” – H. Schmidt.



Intrarea se face pe bază de bilete care se achiziționează la intrarea în sala de concert a Muzeului „Casa Mureşenilor” (Piața Sfatului nr. 25), înainte de eveniment.



Taxă intrare: elevi, studenți – 1,50 lei; adulți – 6 lei; pensionari – 4 lei.