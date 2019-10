Smiley îi ia pe Emilian, Jean Gavril și 7 Klase în concertele de deschidere din turneul @Smiley_Omul

@Smiley_Omul se mai găsesc încă online aici: Biletele la cele 17 concerte din cele 15 orașe ale țării din cadrul turneuluise mai găsesc încă online aici: https://bilete.smiley.ro/

Turneul, cel mai mare turneu național al unui artist român, în 15 orașe din țara, care va debuta pe 29 octombrie, la Pitești, va avea concerte de deschidere diferite în funcție de locație.și trupă din Republică Moldova, toți artiști, vor încălzi cu muzică lor publicul venit la concertul cât o viață de om susținut de„Mă pregătesc să încep un turneu cât o viață despre viață, plin de emoții, despre om și toate etapele care lasă urme în viață lui: copilărie, adolescentă, maturitate și bătrânețe. Am ales ca în deschiderea concertelor din cadrul acestui turneu să cânte artiști în care cred și cu care lucrez zi de zi, care compun multă muzică, care stau zile și nopți în studio să experimenteze, să repete, să cânte ce simt. Eu știu că ei vor ajunge mari și sunt bucuros că fac și eu parte din drumul lor spre succes și spre inimile publicului.”, spunecare se pregătește intens alături de trupa sa, pe care o numește #ceamaitaretrupadinsudestuleuropei, de turneulcare va debuta în orașul lui natal, Pitești, pe 29 octombrie și se va încheia pe 21 decembrie, la București.„Este o poveste frumoasă și o uriașa provocare să cânt în cadrul turneului. Am emoții mari, dar și foarte multă adrenalină zilele acestea când repet non-stop alături de trupă mea pentru ca show-ul meu de pe scenă să fie la înălțimea așteptărilor publicului lui.”, declară Emilian, artistul de doar 24 de ani, absolvent de Conservator, compozitor, textier și interpretcare a impresionat deja cu cele mai recente piese ale lui lansate: Pentru ea, Iubește-mă și Ochii verzi.va aduna zeci de mii de oameni din toată țara în jurul luiși iată că și a mea și a trupei mele. Este o bucurie imensă să cânt în deschiderea concertelor lui, pregătesc un show nebun, deloc cuminte, pentru că oamenii au nevoie de acțiune înainte să intre Smiley pe scenă, trebuie să fie gata încălziți pentru călătoria muzicală pe care o pregătește el. Le promit că nu vor sta pe scaune cât voi fi eu pe scenă, n-au cum, la asta lucrez”, declară cu convingere artistul Jean Gavril, arhitectul rebel, pasionat de sporturi extreme, îndrăgostit de rock, pentru care nu există „nu” in ce își propune, care compune muzică, scrie versuri și cântă că nimeni altul. S-a remarcat după ce a lansat piese precum „Oh, Ramona”, coloană sonoră a lungmetrajului cu același titlu, „Vagabond” alături de DOC, „Tocuri”, „Sex în lift” „Papusa paradis”, „Festival”, „Picioarele reci”, „Fata, bea cu mine” sau coverul emoționant după piesa „Iti pare rau” a lui Dan Spataru, alături de Feli.„E un vis împlinit pentru noi să putem cântă în deschiderea concertelor luidin acest turneu maraton, în față atâtor persoane. Ne-am plimbat cu acordeoanele, contrabasul, chitara, toba peste tot, pe străzi, pe scena mai mari sau mai mici, prin trenuri, în casele oamenilor, în redacții de presă, pe aerodrom, iar acum le pregătim și le încălzim pentru o întâlnire foarte importantă cu spectatorii luicare suntem siguri că se va lăsa cu multă bucurie, cu dans, cu cântec și cu emoții puternice.”, declară entuziasmați cei 5 muzicieni moldoveni de la, studenți la conservator, cuceritori și talentați care s-au lansat cu muzica lor urbană cântată la instrumente clasice. 7 Klase au lansat deja hituri în Republica Moldova și România precum „Fata urbana”, „Fata care nu mă lasa” sau „Plec din Chisinau”.va cântă pe 29 octombrie la Pitești, pe 30 octombrie, la Buzău, pe 10-11 noiembrie, la Ploiești, pe 12 noiembrie, la Brașov, pe 13 noiembrie, la Târgu Mureș, pe 25 noiembrie, la Craiova și pe 21 decembrie, la București.va cântă în deschiderea concertelor lui Smiley din 5 și 6 noiembrie, la Constanța, în orașul lui natal, pe 7 noiembrie, la Galați, pe 18 noiembrie, la Cluj, pe 19 noiembrie, la Timișoara, pe 20 noiembrie la Arad și pe 21 decembrie, la București. Trupa, originară din Republica Moldova, va cânta în deschiderea concertelor din 10 decembrie, de la Bacău, 11 decembrie, Botoșani și 12 decembrie, din Iași.