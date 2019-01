SKV Brasov va invita la cel mai dificil concurs de alergare montana si schi de tura din Brasov

Descriere foto: Sursa: Adrenallina

Asociatia Carpatina Ardeleana a Turistilor, sectiunea Brasov va organiza in data de 26 ianuarie 2019 a doua editie a concursului de alergare montana si schi de tura,



SKV Uphill. Startul se va da la bariera forestiera din Racadau la ora 16. Concurentii vor naviga prin nameti si intuneric prin padure, pe traseul dunga albastra peste Crucuri, prin Poiana Ruia, pana la sosire ce se afla la mai mult de 10km distanta, la Cabana SKV Postavarul.



Chiar de la prima editie a concursului SKV Uphill, participantii au fost placut impesionati de traseul familiar pentru brasoveni si iubitorii schiului de tura. Aceasta s-a desfasurat fara evenimente, in parteneriat cu Serviciul Public Local Salvamont. Anul acesta ii avem alaturi de noi atat pe prietenii de la Serviciul Public Local Salvamont cat si pe cei de la Inspectoratul de Jandarimi Judeadean Brasov, Agentia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila Brasov si Asistenta SOS.



De asemenea, suntem bucurosi sa va anuntam ca la editia din acest an s-au alaturat si sponsori precum Decathlon (sponsor principal), Coresi, Clubul Sportiv Roman, Selgros, si Cabana Julius Romer.



Si in acest sezon SKV BV pregateste o serie de actiuni deschise publicului, incepand cu SKV Uphill de iarna dar si de vara, cupa SKV Pokal de schi alpin, dar si o serie de drumetii, ture tematice sau ture cu bicicleta.