Simpozion: „Mari geografi braşoveni”, la Muzeul Casa Mureşenilor

Descriere foto: Simpozionul „Mari geografi braşoveni”, ediția a XIII- a, se desfășoară vineri, 19 octombrie, la Muzeul „Casa Mureşenilor”; Sursa: .facebook.com/CasaMuresenilorMuzeulImnuluiNational

Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov îi invită pe toți cei interesați, vineri, 19 octombrie 2018,de la ora 10:00, la simpozionul „Mari geografi braşoveni”, ediția a XIII- a, ce se desfăşoară în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Judeţului Braşov, Societatea de Geografie din România - filiala Braşov şi sub Înaltul Patronaj al Diviziei de Istorie a Știinţei din cadrul Academiei Române.



Cu prilejul Centenarului României Mari, manifestarea din acest an este dedicată geografiei aflată în slujba păcii.



În deschiderea evenimentului vor fi comemorate personalităţile ce au trecut în nefiinţă în acest an: Lucia Hortenzia Otilia Victoria Bunaciu (1922-2018), Ioan Șoneriu (1927-2018), Gernot Nussbächer (1939-2018), Paul Philippi (1923-2018).â



Domnul prof. univ. dr. Ioan VLAD îşi va lansa cartea Braşovul şi Marea Unire.



În cadrul conferinţei vor comunica: prof. asoc. Şerban DRAGOMIRESCU (Bucureşti), col. (r.) ing. Marin ALNIȚEI (Bucureşti).



Elevii braşoveni, participanţi la olimpiadele judeţene şi naţionale de geografie, vor fi premiaţi de către Şerban Dragomirescu, membru al Comitetului Naţional de Geografie (Bucureşti).



Premiile sunt oferite de National Geographic România, Institutul Goethe Bucureşti, Editura Corint, Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov, Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov.