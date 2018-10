Simona Halep nominalizată pentru jucătoarea anului 2018

Descriere foto: Simona Halep a fost nominalizată pentru titlul de jucătoarea anului, care va fi acordat la finalul sezonului 2018; Sursa: bzb.ro



Liderul mondial Simona Halep a fost nominalizată pentru titlul de jucătoarea anului, care va fi acordat la finalul sezonului 2018, a anunţat WTA pe site-ul său oficial.



Simona Halep, câştigătoarea Grand Slam-ului de la Roland Garros în acest an, se află pentru a 49-a săptămână pe primul loc în clasamentul mondial şi va închei anul în fruntea ierarhiei, indiferent de rezultatele de la turneele rămase de disputat în acest an.



În 2018, Halep a mai câştigat turneele de la Shenzhen şi Montreal şi a mai jucat finale la Roma şi Cincinnati.



Românca are drept contracandidate celelalte trei câştigătoare de Grand Slam pe parcursul lui 2018, daneza Caroline Wozniacki (Australian Open), jucătoarea din Germania Angelique Kerber (Wimbledon) şi japoneza Naomi Osaka (US Open), alături de cehoaica Petra Kvitova, jucătoarea cu cele mai multe titluri cucerite anul acesta (cinci).



La dublu, WTA a nominalizat patru cupluri pentru premiul rezervat „Perechii anului”: Coco Vandeweghe (SUA) / Ashleigh Barty (Australia), Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova (Cehia), Kristina Mladenovic (Franţa) / Timea Babos (Ungaria) şi Elise Mertens (Belgia) / Demi Schuurs (Olanda).



Câştigătoarele vor fi anunţate în cadrul Galei premiilor WTA, care va avea loc cu ocazia Turneului Campioanelor de la Singapore.