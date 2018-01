Simona Halep este în finală la Australian Open

Descriere foto: Simona Halep a ajuns în finală la Australian Open; Sursa: digi24.ro, infobrasov.net

Simona Halep s-a calificat la Melbourne, după un meci fantastic : 6-2, 4-6, 9-7 cu Angelique Kerber!



Simona Halep s-a calificat, joi, în finala de la Australian Open. Este o premieră pentru tenisul românesc și o șansă pentru Simona de atinge un nou vârf în carieră: visul de a câștiga un prim titlu de Grand Slam.



Meciul din semifinalele turneului de Mare Slem de la Melbourne, dintre Simona Halep și Angelique Kerber a fost o partidă fantastică ce a ținut cu răsuflarea tăiată suporterii celor două jucătoare, pentru că meciul a a oscilat, deseori, în ambele sensuri! Simona a început foarte bine, a avut chiar 5-0 în primul set, însă Kerber a revenit, a câștigat trei game-uri la rând, dar nu a reușit să împiedice adjudecarea primul set de către Halep : 6-3.



În setul secund, Simona a greșit mai mult, a permis adversarei să-și organizeze jocul mai bine, însă partida a rămas la fel de animată și imprevizibilă. Cu un plus de decizie dar și de șansă, Kerber a reușit să reechilibreze balanța scorului, egalând la seturi : 1-1.



Setul decisiv a fost fantastic, cele două jucătoare au luptat extraordinar, iar spectacolul și suspansul au fost la cote maxime. Simona a condus cu 5-3, dar nemțoaica, cu un spirit de luptă proverbial, nu a cedat, a zburdat dintr-o parte în alta a terenului, a salvat mingi imposibile și a egalat la 5. Apoi, echilibrul s-a menținut, până la 7-7, după care Simona, cu ultimele puteri s-a adunat fantastic și și-a trecut în cont o victorie fabuloasă, concomitent cu o calificare în premieră în finala turneului australian!



Halep – Kerber: 6-3, 4-6, 9-7, după două ore și 20 de minute, o adevărată demonstrație de putere, de forță, de ambiție.



,,Știam că va fi greu, am luptat și am reșit o victorie mare. Adversara mea a alergat mult, a jucat fantastic, dar m-am concentrat și mă bucur enorm, sunt foarte fericită și emoționată. Nu am timp de odihnă, voi face asta după turneu, când voi avea timp. Acum, trebuie să pregătesc finala și să rămân concentrată”, a spus Simona după epuizanta partidă.



Pentru calificarea in finala, Simona va fi recompensata cu 1,3 milioane de euro si 1.300 de puncte în clasamentul WTA. Pentru a-și pastra primul loc în lume, Halep trebuie să câștige Australian Open.



Câștigatoarea Australian Open va primi patru milioane de dolari australieni (2,6 milioane de euro) și 2.000 de puncte WTA.



În ultimul act, Halep își va disputa locul 1 mondial, cu daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, care a învins-o în semifinală, cu 6-3, 7-6 (2), pe belgianca Elise Mertens, locul 37 WTA. Învingătoarea va fi pe prima poziție a ierarhiei, în clasamentul WTA ce va fi publicat luni.

Simona Halep și Caroline Wozniacki s-au mai întâlnit de șase ori, daneza conducând cu scorul de 4-2, cu trei victorii în ultimele trei partide jucate, două în 2017.



Sportiva română a mai jucat în ultimul act al unui turneu „major” la French Open, în 2014 și 2017.