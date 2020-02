Simona Halep, campioană la Dubai!

Descriere foto: Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 1, a câștigat finala de la Dubai cu Elena Rybakina din Kazahstan, locul 19 WTA, după un meci extraordinar. Sursa: digi24.ro; Sursa foto: WTA 202; Simona Halep, la festivitatea de premiere de după finala de la Dubai/ captură digisport.ro



Jucătoarea de tenis din România, Simona Halep, locul 2 WTA, a câștigat, sâmbătă (22 februarie 2020), trofeul turneului de la Dubai, după ce a învins-o în finală pe Elena Rybakina din Kazahstan, locul 19 WTA, scor 3-6, 6-3, 7-6. Este pentru a doua oară când românca este campioană la Dubai și este al 20-lea trofeu pe care Simona Halep îl câștigă în carieră.



Ceremonia de premiere desfășurată la Dubai a fost fastuoasă, iar românca noastră foarte emoționată și bucuroasă.



Primele declarații ale Simonei Halep după meci:



„A fost un meci mare, o felicit pe Elena, are mulţi ani în faţă şi poate obţine rezultate mari. Am luptat din greu, îmi place să joc aici. Acum sunt aproape moartă. Mereu este frumos în Dubai, am amintiri frumoase de aici. Mulţumesc tuturor fanilor, au fost uimitori, vă mulţumesc şi apreciez mult sprijinul vostru”, a declarat Simona Halep după meci, la interviul de pe teren, în uralele fanilor.



Cum a decurs partida



Halep (28 ani) a câştigat pentru a doua oară titlul la Dubai, după ce s-a impus şi în 2015, acesta fiind al 20-lea al carierei.



Românca, principala favorită, a învins-o pe Elena Rybakina la capătul unui meci de mare luptă care a durat două ore şi 27 de minute.



La fel ca în optimi şi sferturi, Halep a reuşit să se impună după ce a pierdut primul set. În actul inaugural, cele două jucătoare şi-au făcut serviciul de două ori, după care Rîbakina (20 ani, 19 WTA) a izbutit să facă break, iar apoi s-a desprins la 5-2, câştigând cu 6-3.



Halep a jucat mai bine în actul secund şi a câştigat contra serviciului în ghemul patru, iar apoi a făcut 4-1. Rîbakina a redus din diferenţă (4-2), iar apoi, pe servicii mai slabe ale româncei, a reuşit un break „alb'”, apropiindu-se la 4-3. Ghemul cu numărul opt a fost unul dramatic, lung de peste zece minute, la capătul său Halep reuşind un nou break, la a patra sa şansă, după ce kazaha a avut două oportunităţi de 4-4. Halep s-a impus cu 6-3 şi a restabilit egalitatea la seturi.



În decisiv, Rîbakina a făcut break la 2-1, iar apoi şi l-a consolidat (3-1 pentru kazahă), dar Halep nu a renunţat la luptă şi a reuşit un contra-break. Cele două au mers cap la cap până la 5-5, când Halep a izbutit un nou break (6-5). Fostul lider mondial nu a reuşit să încheie conturile, având servicii destul de modeste, iar meciul a ajuns în tiebreak (6-6).



Până la 3-3 s-a mers cu serviciul, apoi Rîbakina a reuşit un mini-break (3-4), Halep l-a recuperat, dar a fost condusă cu 5-4. Campioana de la Wimbledon a câştigat apoi trei puncte la rând şi meciul.



Halep a încheiat meciul cu 3 aşi şi 5 duble greşeli, în timp ce Rîbakina a avut 2 aşi şi 5 duble greşeli. Românca a avut un procentaj mai bun la primul serviciu (72%-68%), şi ceva mai slab la al doilea (35%-37%). Simona a avut mai puţine mingi direct câştigătoare, 28-30, dar şi mai puţine erori neprovocate, 23-25, iar la total, avantajul a fost de partea jucătoarei noastre, 113-106.



Singura confruntare anterioară dintre cele două sportive din finala de la dubai a avut loc în toamna anului trecut, în optimi la Wuhan, încheindu-se cu abandonul Simonei Halep la 5-4 pentru Rîbakina.



Anul trecut, Simona Halep s-a oprit în sferturile de finală, învinsă de elveţianca Belinda Bencic.



Pentru titlul de la Dubai, Halep va primi 696.860 de dolari şi 470 de puncte WTA, iar Rîbakina va fi recompensată cu 372.200 dolari şi 305 puncte WTA.





Simona Halep, la prima sa finală după titlul cucerit anul trecut la Wimbledon şi a 37-a din carieră, a ajuns la 20 de turnee câştigate: Simona a cucerit primele sale titluri în 2013 (6), la Nurnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova şi Sofia, în 2014 (2) s-a impus la Doha şi Bucureşti, în 2015 a cucerit alte trei titluri, la Shenzhen, Dubai şi Indian Wells, au urmat alte trei titluri în 2016, la Madrid, Bucureşti şi Montreal, în 2017 a câştigat doar la Madrid, în 2018 a obţinut titluri la Shenzhen, Roland Garros şi Montreal, anul trecut a câştigat la Wimbledon, iar acum la Dubai.



Halep are şi 17 finale pierdute, în 2010 şi 2011 la Fes (Maroc), în 2012 la Bruxelles, în 2014 la Madrid, Roland Garros şi Turneul Campioanelor, în 2015 la Toronto şi Cincinnati, în 2017 a pierdut nu mai puţin de patru finale, la Roma, Roland Garros, Cincinnati şi Beijing, în 2018 a pierdut la Australian Open, Roma şi Cincinnati, iar în 2019 la Doha şi Madrid.



Simona Halep s-a retras din turneul WTA de la Doha, care are loc săptămâna viitoare.



Pentru Simona Halep este prima finală în circuitul WTA, după cea de la Wimbledon 2019, când a învins-o spectaculos pe americanca Serena Williams. În schimb, Rybakina a mai jucat deja în acest an alte trei finale, la Shenzhen, Hobart şi St. Petersburg.



Simona a avut parte de două partide foarte dificile la Dubai. A salvat o minge de meci contra lui Ons Jabeur, iar în faza următoare a avut nevoie de trei seturi pentru a o învinge pe Aryna Sabalenka. La jocul cu Jennifer Brady, din semifinale, românca s-a impus fără emoţii, după ce a cedat doar două game-uri.



Rybakina a învins trei adversare mai bine cotate până acum la Dubai. A eliminat-o pe câştigătoarea de la Australian Open, Sofia Kenin, dar şi pe favorita a doua a întrecerii, Karolina Pliskova. În semifinale, sportiva din Kazahstan a trecut în două seturi de croata Petra Martic.

Halep şi Rybakina s-au mai întâlnit o singură dată, însă partida s-a încheiat devreme. Se întâmpla la Wuhan, anul trecut, când Simona abandona la scorul de 4-5, în primul set, din cauza unei accidentări.



În ziua finalei, Simona Halep a făcut un anunț neașteptat. Ea a decis să se retragă de la turneul din Doha, conform WTA Insider. Motivul nu este cunoscut încă.