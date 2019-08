Show de excepţie la herghelia de la Sâmbăta de Jos

Sâmbătă, 24 august 2019, începând cu ora 11.00, în incinta hergheliei de stat de la Sâmbăta de Jos va avea loc un show ecvestru de excepţie.



Cei prezenţi vor putea admira demonstraţii de dresaj la trăsură, demonstraţii de maraton la trăsură cu un atelaj de doi cai, progres de dresaj academic cu patru cai, dresaj spaniol etc.



La spectacol va lua parte şi dresoarea Georgiana Neselan, cu calul său Pluto, de la Circul Metropolitan Bucureşti.



,,Herghelia Sâmbăta de Jos este campioană naţională la atelaje cu doi cai, din anul 2015 şi până în prezent. Am participat la campionatul mondial de atelaje cu doi cai de la Lipizza din anul 2017, unde am reuşit să obţinem locul III, în condiţiile în care au participat 80 de atelaje internaţionale. De asemenea, suntem deja calificaţi şi pentru campionatul mondial de anul acesta, din septembrie, din Germania”, a precizat directorul Cosmin Drăgan.



Herghelia de la Sâmbăta de Jos a fost înfiinţată în anul 1874 pe vremea contelui Johannes de Brukenthal. În momentul de faţă aparţine Regiei Naţionale a Pădurilor–Romsilva, având peste 300 de capete cabaline de rasă lipiţană, care sunt crescute pe patru secţii, cu subsecţii separate. La centrul de la Sâmbata de Jos găsim secţia de armăsari de reproducţie şi de dresaj, precum şi secţia de iepe mamă. Herghelia creşte rasa de cal lipiţan şi dispune de şapte dintre cele opt linii ale rasei: Cele şapte linii de sânge poartă numele armăsarilor care au stat la baza formării actualelor efective – Conversano, Favory, Maestoso, Neapolitano, Pluto, Siglavy-Capriola şi Tulipan.



Lipiţanul este un cal cu o conformaţie armonioasă si elegantă. Este un cal blând, docil şi supus, cu temperament vioi. Datorită eleganţei sale şi a temperamentului, Lipiţanul este principala rasă care se utilizează la marile şcoli de dresaj academic din lume.



Biletul de intrare la Herghelie costă 12 lei. Spectacolul ecvestru de sâmbătă este inclus în acest tarif.