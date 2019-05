Show aerian spectaculos la „Iron Dragons Festival”, pe Aerodromul Ghimbav

„Iron Dragons Festival” se va desfășura în perioada 31 mai – 02 iunie 2019 pe pista Aeroportului Brașov – la Ghimbav și pe Aerodromul Ghimbav.Organizatorii au ales să păstreze porțile deschise și intrarea liberă pentru ca toți pasionații și amatorii de show-uri aviatice, muzică bună și street food să se bucure de cele 3 zile magice de festival.Fiecare zi a evenimentului va începe la orele 09.00 cu show-ul aviatic, atracții cu specific militar, într-un spirit civil, care oferă oportunitatea vizitatorilor de a survola cadrul natural și zona Brașovului cu avioane de agrement, totul bine organizat de către Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, în parteneriat cu Aeroclubul României şi cu Şcoala Superioară de Aviaţie cu ocazia celei de-a XXI-a ediţie a Conferinţei Internaționale „Scientific Research and Education in the Air Force”.În plus, organizatorii au pregătit un trenuleț turistic, drone, site surveille și expoziții tematice.Serile vor fi completate de reprezentații ale unor artiști români, dar și ale artiștilor de renume internațional, între care The Motans, Șuie Paparude, Zwette, DJ Pascal Junior, Paul Damixie, James Aki și Kristian Nairin – Hodor, cunoscut în special pentru mixul făcut pe linia melodică a serialului Game of Thrones.(Detalii vezi pe http://www.brasovultau.ro/articol/stiri/festivalul-iron-dragons-prima-editie-va-avea-loc-la-ghimbav.html) Pe 1 iunie 2019, copiii prezenți la festival vor avea la dispoziție un simulator de zbor, un loc de joacă special pregătit pentru ei și un trenuleț turistic.De asemenea vor putea participa la campionate de fotbal și air soft, organizate cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean.Ultima zi a festivalului va întregi imaginea de amploare a acestui festival cu un show aviatic de excepție al mult-iubitele F16 și Mig-ul 21 Lancer.Detalii depre programul „Iron Dragons Festival” puteți găsi pe http://irondragons.ro/