Sfaturi utile pentru un somn usor

Descriere foto: Somn linistit

Cele 8 ore de somn pe care fiecare dintre noi si le insuseste, reprezinta perioada zilei in care ne refacem dupa activitatile zilnice si in care ne bucuram de cateva momente de detasare. Somnul poate sa fie de buna calitate sau poate sa aiba o calitate indoielnica.



Daca iti doresti sa te trezesti in fiecare dimineata cu zambetul pe buze si sa te bucuri din plin de momentele tale de somn, este bine sa tii cont de unele reguli.



Cu ajutorul celor de la Expert-Saltele.ro am reusit sa evidentiem cateva reguli importante care te ajuta sa ai un somn perfect.



Ce trebuie sa stii despre saltea?

O saltea ortopedica nu inseamna intotdeauna o saltea confortabila. Cele din categoria „saltele ortopedice” sau „superortopedice” ti se pot parea destul de dure in primele nopti de utilizare. Pentru a te bucura de confort trebuie sa analizezi cu atentie compozitia saltelei. Exista spume de diverse densitati si cu structura diferita, care au capacitatea de a genera senzatia de confort. Daca iti doresti o saltea perfecta, cel mai bine este sa te informezi de la oameni care se pricep. Daca vorbim despre salteaua cu spuma de memorie, 5 centimetri grosime ar trebui sa fie suficienti pentru un confort sporit. Evident, salteaua trebuie sa aiba mult mai mult de atat, fiind necesari cel putin 18 centimetri in inaltime.



Ramanem la confort si remarcam faptul ca un numar mai mare de straturi in matlasare inseamna o doza mai mare de confort.

Daca esti la o saltea noua si aceasta nu este identica sau asemanatoare cu cea pe care ai dormit in ultima perioada, s-ar putea sa ai de suferit din punct de vedere al confortului, cel putin o perioada.



Ce trebuie sa stii despre nevoile umane?



Nevoia de somn difera destul de mult de la individ la individ. In medie, este nevoie de 8 ore de somn in fiecare noapte. Exista, insa, destul de multi oameni care dorm 6 ore pe noapte si destul de multi care dorm peste 9 ore. Tu esti cel care isi poate da seama care este necesarul tau de somn si sa faci o medie corecte asupra a cat trebuie sa dormi in fiecare noapte. Conform psihologilor, lipsa de somn poate sa afecteze destul de mult creierul si sistemul nervos.



Calitatea somnului conteaza foarte mult, asadar, corpul are nevoie de o sustinere cat mai buna. In momentul in care este intins, corpul isi distribuie greutatea in zona capului, a umerilor, a mijlocului si a calcaielor. Astfel, aceste zone trebuie sa dispuna de o sustinere perfecta.



Trucuri care sa transforme somnul intr-unul reusit



Daca vrei sa dormi perfect, pe langa o saltea de calitate si un program corect de somn mai ai nevoie de anumite lucruri. Spre exemplu, incearca sa eviti cafeina inainte de culcare. O baie fierbinte inainte de somn poate sa fie si ea foarte indicata. De asemenea, este bine sa te relaxezi inainte de a dormi, asadar, opreste-te din lucru cu cel putin o ora inainte de a te aseza in pat.



Nu manca, nu dormi pe lumina, poarta sosete atunci cand esti in pat si citeste! In felul acesta iti vei odihni creierul si vei obtine somnul perfect.