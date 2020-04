Sfaturi pentru brasovencele stilate: Tinute in voga pentru primavara anului 2020

Majoritatea femeilor se imbraca cat mai elegant in timpul saptamanii, atunci cand merg la serviciu, fapt pentru care, in weekend, prefera adesea tinute lejere, cat mai confortabile, total diferite fata de cele purtate la job.





De obicei, in timpul liber, doamnele si domnisoarele aleg sa se intalneasca cu prietenele, sa iasa la cine romantice, alaturi de partener sau sa mearga la film cu familia. Sunt foarte multe activitati, care le binedispun si pentru care au nevoie sa poarte haine care sa le ofere libertate de miscare si un confort sporit.





Iata care sunt outfiturile pe care le pot purta brasovencele in weekenduri:





l Pulover, fusta din satin si ghete





In cazul in care te pregatesti sa iesi la film cu cei mai dragi membri din familie, poti opta pentru un pulover negru, uni, o fusta din satin, cu animal print si o pereche de ghete, in aceeasi nuanta cu puloverul. Adauga o geanta plic si accesorizeaza tinuta cu cercei mari, rotunzi. In acest fel, vei avea un look spectaculos, care va atrage privirile tuturor celor aflati in sala de cinema si in mall.











l Costum si tenisi





De cele mai multe ori, cuplurile aleg ca, in timpul liber, sa manance la restaurante faimoase din oras, pentru a se relaxa si pentru a avea o dispozitie excelenta. Daca trebuie sa te intalnesti cu iubitul la unul dintre cele mai selecte localuri din oras, poti imbraca un costum oversize, intr-o nuanta deosebita, pe care sa-l porti cu o pereche de tenisi albi, simpli. Lasa la vedere decolteul si renunta, de aceasta data, la maioul sau tricoul purtat pe dedesubt, pentru a obtine un aspect cat mai sexy si atragator. Accesorizeaza outiftul cu o geanta casual, cu bareta tip lant si cateva bratari metalice, purtate pe o singura mana.









l Salopeta si tenisi





Prietenele te-au invitat la o plimbare in parc, insa nu stii cu ce sa te imbraci rapid, astfel incat sa nu pierzi vremea in fata dressingului? Nu-ti face probleme! Poti alege o salopeta corai, mov sau verde, pe care sa o porti cu o pereche de tenisi cu talpa groasa. Adauga o geanta transparenta, o clama de dimensiuni mari, in par si un ceas cu bratara metalica. Este o tinuta perfecta pentru zilele linistite de primavara, in care vrei sa te bucuri pe deplin de frumusetea naturii si de revederea cu cele mai apropiate amice.







l Tricou, blugi boyfriend si pantofi cu toc





Esti o persoana care nici in timpul liber nu poate renunta la pantofii cu toc? Daca da, te poti orienta spre o pereche de blugi boyfriend, un tricou cu un imprimeu jucaus si o pereche de pantofi nude, simpli. Daca nu ai unii in aceasta nuanta, descopera aici o gama de astfel de modele, ideale pentru tinutele casual, pe care sa le porti atunci cand mergi la terasele din Brasov.









In cele din urma, imbraca intotdeauna doar ceea ce ti se potriveste si ce te face sa zambesti. Este foarte important ca, in timpul liber, sa te bucuri pe deplin de activitatile preferate.





Sursa foto: Unsplash.com, Pinterest.com