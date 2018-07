Serviciile funerare NON STOP, esentiale pentru buna desfasurare a unei inmormantari

Decesul unei persoane dragi este un eveniment foarte trist pentru majoritatea persoanelor. Fiind un obicei vechi de mai bine de 100.000 de ani in istoria oamenilor, inmormantarea trebuie sa tina cont de multe traditii, specifice fiecarui popor. Cu toate acestea, exista o serie de reguli legislative care trebuie respectate, pe langa cutumele traditionale.Astfel, daca in trecut cei mai multi faceau apel la comunitate sau la vecini pentru ajutor, astazi acest lucru este mai rar intalnit. Mai mult, birocratia stufoasa si codul de legi, care se schimba de la an la an, pot pune piedici in organizarea acestui tragic eveniment cu forte proprii. De aceea, in aceste momente de tristete profunda, cel mai bine este sa apelam la o firma de servicii funerare NON-STOP.Puteti lasa grijile si greutatile in seama unei case de pompe funebre. Aceasta se va ingriji de toata planificarea, inclusiv bircoratia greoaie, fiind un real sprijin in aceste momente funeste. Astfel, va puteti petrece timp alaturi de familie, in loc sa fugiti dupa acte sau sa gatiti diverse preparatetraditionale.In plus, o firma de servicii funerare NON-STOP va sta permanent la dispozitie, 24/7, oferind consultanta gratuita cu privire la orice informatii legate de inmormantare sau de incinerare. Astfel, puteti stabili de comun acord bugetul, avand o estimare a costurilor in prealabil.Trebuie, de asemenea, avut in vedere si costul unei inmormantari. Tot ce trebuie sa faceti este sa inmanati talonul de pensie al persoanei decedate firmei de pompe funebre, iar aceasta se va ingriji de toate actele ce trebuie depuse sau completate, inclusiv ajutorul de deces, garantat in aceast caz. Astfel, toata goana dupa acte, precum si stresul care se poate ridica la cote alarmante, fac ca alegerea unor servicii funerare sa fie cea mai buna alegere.De exemplu, constatarea decesului se face de catre un cadru medical specialist, pus la dispozitie de catre casa de pompe funebre. Acesta, in urma constatarii, va elibera certificatul medical constatator de deces (CMCD), necesar declararii legale a decesului. Astfel, o firma de servicii funerare NON-STOP va face acest lucru rapid, la orice ora din zi si din noapte, pentru ca derularea acestui proces sa fie cat mai rapida. De asemenea, in cazul in care decesul a survenit in alta tara, firma de servicii funerare va face demersurile necesare pentru repatrierea / expatrierea decedatului.Una dintre operatiunile cele mai delicate dinaintea inmormantarii este cea in care persoana trecuta in nefiinta este spalata, imbalsamata, toaletata si asezata in sicriu. Aceasta etapa ii poate pune la grea incercare pe cei apropiati, de aceea este recomandat apelul la un specialist cu experienta, pus la dispozitie la orice ora de catre o firma de servicii funerare NON-STOP.Dupa inmormantare, in mod traditional se tine o pomenire (pomana). Impreuna cu familia celui defunct, casa de pompe funebre va pune la dispozitie un meniu de parastas, de dulce sau de post, in functie de perioada in care a survenit decesul. In plus, aceasta se va ocupa de respectarea intocmai a obiceiurilor, avand grija ca toate accesoriile si obiectele specifice sa fie prezente: coroane de flori, jerbe, batiste, colaci, lumanari etc.Facand apel la o firma de servicii funerare NON-STOP va eliberati de sub povara stresului data de organizare si planificarea inmormantarii. Este mai important sa aveti timpul liber necesar pentru a va lua ramas bun in pace, alaturi de cei dragi, de la cel plecat dintre noi.