Seria „Planeta maimuțelor” și filme cu Tom Cruise la Cinemateca Patria, în luna iulie

Filmele Planet of the Apes (1968), Planet of the Apes (2001), Rise of the Planet of the Apes (2011) și Dawn of the Planet of the Apes (2014) sunt programate în fiecare seară de miercuri din luna iulie, de la ora 20:00,Pe 7 iulie, filmul românesc „Ana, mon amour” (2017) va fi proiectat la Cinemateca Patria, în programul acestei luni fiind incluse și lungmetrajele: „Povestea iubirii” (2017), „Despre trup și suflet” (2017), „Ultima zi” (2017) sau „Dalida” (2017).Pentru informații suplimentare, pentru programul complet al filmelor sau pentru a face rezervări, puteți folosi site-ul www.cinematecapatria.ro ............................................................................................................20:00: Film CultNăscut pe 4 iulie / Born on the Fourth of July (SUA, 1989)Regia: Oliver StoneCu: Tom Cruise, Kyra Sedgwick , Willem DafoeDramă, războiDurata: 145 min.8 nominalizări la Oscar, 2 premii Oscar-cel mai bun regizor, cel mai bun montajLa Mulți Ani Tom Cruise 55 (3 iulie).20:00 Monkey BusinessPlaneta maimuțelor / Planet of the Apes (SUA, 1968)Regia: Franklin J. SchaffnerCu: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim HunterSF, aventurăDurata: 112 min.2 nominalizări la premiul Oscar !Premiul Oscar special pentru machiaj (John Chambers)20:00 Comedy ClassicsUcigașii de femei / The Ladykillers (SUA, 2004)Regia: Joel și Ethan CoenCu: Tom Hanks, Marlon Wayans, Irma P. HallComedie neagrăDurata: 104 min.LMA Tom Hanks20:00 Seara filmului românescAna mon amour (2017)Regia: Călin Peter NetzerCu: Mircea Postelnicu, Diana CavalliotiDramă, dragosteDurata: 125 min.Premiul Ursul de Argint pentru „Contribuţie artistică deosebită în Cinema”-Berlinale 2017Preț bilet: 10 lei11:00 Matineu copiiCenușăreasa / Cinderella (SUA 2015)Regia: Kenneth BranaghCu: Lily James, Cate BlanchettfantasticDurata: 105 minDublat în Limba română17:00 Mari actoriCum se fura un milion / How to Steal a Million (SUA, 1966)Regia: William WylerCu: Peter O'Toole, Audrey Hepburn, Eli WallachComedie, romanticDurata: 120 min.19.30 Mari regizoriTerminalul / The Terminal (SUA, 2004)Regia: Steven SpielbergCu: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones,Stanley TucciDramăDurata: 128 min.La Mulți Ani Tom Hanks11:00 Matineu copiiCenușăreasa/ Cinderella (1950)Regia: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton LuskeAnimaţieDurata: 74 min.Dublat în limba română17:00 Golden ClassicsSă ucizi o pasăre cântătoare / To Kill a Mockingbird (SUA, 1962)Regia: Robert MulliganCu: Gregory Peck, John MegnaDramă, ecranizareDurata: 129 min.3 premii Oscar19.30 Seara de OscarForrest Gump (SUA, 1994)Regia: Robert ZemeckisCu: Tom Hanks, Robin Wright, Gary SiniseDramă, comedieDurata: 142 min.6 premii Oscar / premiul Oscar pentru cel mai bun actor: Tom HanksLa Mulți Ani Tom Hanks (9 iulie)