SEO – cea mai bună decizie pentru un business. Află 5 beneficii pe care le aduce afacerii tale





O afacere se cladeste sau se destrama in functie de alegerile facute. Aceasta este practic suma fiecarei decizii luate. Daca se intelege importanta motoarelor de cautare pentru o afacere, implicit a procesului de optimizare a site-ului pentru acestea (SEO), se va aduce multa valoare.







De ce este SEO atat de important pentru un business? Ce beneficii poate oferi unei afaceri? Este aceasta o strategie buna de promovare? Sa vedem ce spun specialistii. In sprijinul nostru au venit chiar expertii E-Advertising, una dintre cele mai importante echipe de marketing online din Romania, care la aceste intrebari ne-au raspuns cu o serie de 5 beneficii. Care sunt acestea? Le vom prezenta in cele ce urmeaza:







#1 Stabilirea unor obiective



Primul pas inainte de a da startul unei campanii de SEO este sa se raspunda unor intrebari esentiale, astfel incat agentia de publicitate online sa poata intelege exact care sunt asteptarile, obiectivele, telurile afacerii respective. O astfel de conversatie este mai mult decat benefica pentru buna desfasurare nu doar a campaniei de promovare, dar si pentru a seta obiective concrete pentru acel business. Trebuie sa existe o viziune foarte clara, de la care sa se porneasca o strategie cat mai eficienta de marketing online, respectiv SEO.







#2 Cunoasterea mediului de afaceri



Un alt beneficiu pe care-l va oferi SEO unei afaceri este ca se va cerceta, analiza si studia in detaliu industria respectiva, domeniul de activitate, comportamentul clientilor, precum si competitia. Colaborarea cu o agentie de SEO va fi ca un adevarat parteneriat pentru a fi cu un pas inaintea concurentei si pentru a veni in intampinarea clientilor. De asemenea, un alt aspect asupra caruia se aloca multe resurse este cel de analiza a cuvintelor cheie, vitala pentru succesul afacerii. Altfel spus, procesul de optimizare te va ajuta sa descoperi si sa cunosti cat mai bine mediul de afaceri in care iti desfasori activitatea, ceea ce va inclina balanta puternic in favoarea ta.







#3 Vizibilitate



Cel mai important avantaj pe care-l poate aduce SEO este sa fii vizibil in randul motoarelor de cautare, precum Google. In conditiile in care miliarde de cautari se efectueaza zilnic, vizibilitatea e deosebit de importanta pentru un site.



Numarul de utilizatori si de cautari este in crestere, insa la fel e si numarul de site-uri ce sunt create. Daca ne imaginam un ocean, site-ul poate fi asemanat cu o picatura din acesta, de unul singur va fi aproape imposibil sa se remarce. Procesul de optimizare insa va putea face asta si site-ul va aparea in primele rezultate atunci cand clientii tai vor cauta informatii ce au legatura cu produsul sau serviciile oferite de catre tine.







#4 Trafic de calitate



Atunci cand vorbim despre o afacere este foarte important sa existe si vanzari, nu-i asa? Ce rost are sa intre foarte multe persoane in magazinul tau daca acestia nu-si doresc produsele tale? Pe langa faptul ca SEO iti aduce vizitatori pe site, acest proces poate fi directionat catre cei care efectueaza cautari specifice serviciilor sau produselor pe care tu le oferi.







„De-a lungul timpului experienta ne-a ajutat sa intelegem cat mai bine cum sa avem rezultate deosebite si sa eficientizam fiecare strategie de optimizare. Folosirea unor cuvinte cheie cat mai specifice ne-a reusit sa directionam un trafic de calitate catre site-urile clientilor nostri, ceea ce a generat o crestere a vanzarilor considerabila.” a marturisit Eugen Sotropa, co-fondator E-Advertising alaturi de Andrei Ursachi, autori ai cartii „Domina topul motoarelor de cautare”.







#5 Rezultatele se mentin pe termen lung



Cand vine vorba despre SEO trebuie sa se inteleaga faptul ca nu este vorba doar de cantitate, de un trafic ridicat, de un numar cat mai mare de vizitatori ai site-ului respectiv, ci si de calitate. Sunt rezultatele generate in mod organic, spre deosebire de anunturile PPC (Pay-Per-Click), in care fluxul de vizitatori scadea dupa ce campania respectiva de promovare e finalizata.







O campanie eficienta de SEO va avea rezultate indelungate, chiar si dupa ce a incetat, site-ul fiind in continuare in topul pozitionarilor, bineinteles, atat timp cat competitia nu va lua aceleasi masuri. Cu alte cuvinte, sunt foarte multe aspecte de discutat, insa e clar ca SEO aduce numeroase beneficii unei afaceri, mai ales avand in vedere concurenta acerba din mediul online, existenta in prezent. Informatii mai detaliate, tratate unor subiecte mai aprofundate si multe alte aspecte pot fi discutate direct chiar cu specialistii anterior mentionati – E-Advertising.