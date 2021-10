Senic Gross&Market - un nou magazin de tip cash and carry la Brașov!

Senic Gross&Market este o afacere cu capital 100% românesc care s-a impus încă de la apariția pe piaţa din România, prin calitatea serviciilor şi a produselor oferite.





Compania a luat naştere în anul 1994 având ca principal obiect de activitate distribuţia produselor alimentare.



În anul 2004 compania a achiziționat fabrica de dulciuri „CERNA“ din Drobeta Turnu-Severin, iar ulterior, noi linii de producţie cu randamente superioare. În prezent, compania produce peste 450 tone/lună, de dulciuri fabricate după rețete vechi de peste 50 de ani cu ingrediente tradiționale.



În cei 27 ani de la inființare, compania a acumulat o vastă experiență devenind unul dintre cei mai importanți furnizori de produse la nivel național.













SENIC Gross&Market - Prețuri din ce în ce mai mici!





Din dorința de a oferi prețuri dinamice în funcție de cantitatea achiziționată, compania a creat și un lanț de magazine de tip Cash and carry - Senic Gross&Market - prin intermediul cărora pune la dispoziţia clienţilor săi o gamă variată de produse.



Primul magazin Senic a fost deschis în anul 2017, în Drobeta-Turnu Severin iar în 2019 a avut loc inaugurarea magazinului „Senic Gross&Market“ din Pitești.



Senic Gross&Market se adresează atât persoanelor fizice care vor să îşi facă cumpărăturile pentru casă, cât şi clienţilor persoane juridice, care caută cele mai avantajoase oferte pentru aprovizionarea propriilor afaceri.



Din luna octombrie 2021, prin inaugurarea celui mai recent magazin, și brașovenii pot achiziționa peste 6000 de articole, alimente de bază cafea, băuturi alcoolice, sucuri, produse de curăţenie, produse de îngrijire personală, conserve, dulciuri, condimente, snacksuri, lactate, mezeluri, produse congelate, fructe și legume, la preț avantajos, într-o atmosferă prietenoasă, în care procesul de cumpărare este facil, iar personalul este întotdeauna la dispoziția clienților.



Senic Gross&Market își dovedește excelența în managementul lanțului de distribuție, garantează control permanent și prospețime la cele mai înalte standarde pentru toate produsele și se bazează pe un concept de magazin, specific nevoilor clienților profesioniști.



Disponibilitatea constantă a tuturor produselor, sub un singur acoperiș și în cantitățile necesare, expunerea eficientă a produselor îndreptată către autoservire, precum și orele extinse de program, sunt câteva dintre punctele de referință ale acestui lanț de magazine.



În plus, brașovenii beneficiază de know-how-ul specific managementului de distribuție și de prețuri competitive, mai ales la achiziționarea mai multor bucăți din același produs.



Supermarket-ul Senic Gross&Market, situat în Brașov, cartierul Bratolomeu, Strada Spicului, nr. 2 (lângă Rio Sport) oferă clienților săi, atât persoane fizice cât și juridice garanția celui mai bun preț, promoţii săptămânale și zilnice la toate categoriile de produse.



Toate categoriile de promoții pot fi vizualizate aici:





Promoții săptămânale

Promoții luni și marți

Promoții marți - vineri

Promoții miercuri și joi

Promoții vineri - duminică

Promoții sâmbătă și duminică



Program de lucru Senic Gross&Market:



Luni – Vineri: 08:00 – 21:00

Sâmbătă – Duminică: 08:00–16:00





Web: www.senic.ro

Facebook: Senicgross