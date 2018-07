SEMINAR “ SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ A ÎNTREPRINDERILOR ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PRIN FORMARE PROFESIONALĂ”

Descriere foto: Sursa: Marius Sescu

Proiectul “Imbunatatirea calitatii managementului din sectoare economice SNC” este un proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 si va fi implementat de SC FIRST JOB SCHOOL SRL.



Proiectul se va implementa pe tot teritoriul judetului Alba/judetului Brasov/ judetului Covasna/ judetului Harghita/ judetului Mures/ judetului Sibiu, pe o perioada de 12 luni, respectiv 07 Mai 2018-06 Mai 2019.



Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea adaptabilitatii resurselor umane aflate pe pozitiile de management si din departamentele de RU din intreprinderile cu activitate economica in sectoare economice cu potential competitiv din Regiunea Centru, inclusiv antreprenorii ce-si gestioneaza propriile afaceri, la dinamica schimbarilor din sectoarele economice cu potential competitiv conform SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta SNCDI prin insusirea de cunostinte si abilitati pentru dezvoltarea/ utilizarea de instrumente, metode, practici de management a resurselor umane si de imbunatatire a conditiilor de lucru a angajatilor din firmele pe care le reprezinta.



In cadrul activitatii 5- Campanie de constientizare a angajatorilor privind necesitatea formarii profesionale a angajatilor in vederea adaptarii/ dezvoltarii activitatii la sectoarele/domeniile de specializare inteligenta se vor organiza 3 seminarii in Regiunea Centru care au ca scop constientizarea managerilor si a antreprenorilor despre nevoia de a participa , ei si angajatii lor, la programme de formare profesionala, in general, si la cele oferite in cadrul proiectului , in special.



Astfel, va asteptam in data de 25.07.2018, ora 09.00, la hotel Kronwell din Brasov, sala Kronwell Banqueting, etaj 2, pentru a participa la seminarul adresat managerilor si antreprenorilor din Regiunea Centru.



Speaker - Daiana Stoicescu, Master Certified Coach Trainer, Board Member Vice – President ICF Romania.



Proiect cofinantat prin Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritara 3 “Locuri de munca pentru toti”, Obiectiv Tematic 8 “Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca ”, Prioritatea de investitii 8.v “Adaptarea lucratorilor, intreprinderilor si antreprenorilor la schimbare ”, Obiectivul specific 3.8 “Creșterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode

practici etc standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI”.

Date de contact: 0268-511951 sau centrueducationalbv@gmail.com