Seminar „Primii Pași în Vânzarea Afacerii Tale” la Camera de Comerț și Industrie

Ești proprietar de afacere? Știi ce vrei sa faci in viitor cu aceasta afacere?Ce se întâmplă dacă vrei să te muți în alt oraș sau în altă tară?Te-ai plictisit și vrei să faci altceva?Sau vrei să ieși la pensie?Statistic, in Europa, 75% din proprietarii de afaceri speră să o transfere generației următoare, dar numai 30% reușesc şi numai 9% dintre aceste afaceri supraviețuiesc până la a treia generație.- De ce și cum se vinde o afacere.- Metode de evaluare a acesteia.- Opțiunile și pașii pentru un Exit de succes.Evenimentul pune accent pe elementele practice din cadrul procesului de transfer / vânzare afacere.Transferul unei afaceri de la vânzător la cumpărător este un proces delicat care trebuie să depășească mai multe obstacole. Complexitatea poate fi adesea copleșitoare pentru ambele părți, cu multe capcane şi bariere în calea realizării unui transfer de succes al unei afaceri.Într-o tranzacție imobiliara de vânzare – cumpărare, există Notarii Publici care joaca rolul de intermediar între cele doua parți. Deși o intermediere de vânzare – cumpărare a unei afaceri este mult mai complicată, în acest moment nu exista un serviciu care sa intermedieze aceasta tranzacție.Apariția acestui serviciu este fireasca în climatul economic actual, în care tot mai mulți antreprenori din motive absolut normale doresc sa exercite un Exit dintr-o afacere.În US unde există sisteme şi servici bine puse la punct în acest domeniu, statistic, o afacere se vinde în medie odată la 8 ani. Aceasta ajuta la o mai bună prosperitate economică prin conservarea şi extinderea afacerilor care funcționează.Aceasta deoarece rata de supraviețuire a unui Start-Up după 5 ani este între 35% şi 50% în funcție de domeniul de activitate şi climatul economic. Comparată cu o rată între 90% şi 96% pentru o afacere transferată.Aceasta datorită faptului că 75% din proprietarii de afaceri speră să o transfere generației următoare, dar numai 30% reușesc şi numai 9% dintre aceste afaceri supraviețuiesc până la a treia generație.