Sejur în Sicilia gratuit (vacanță și tratament), pentru bolnavii de rinichi

Descriere foto: Românii care fac dializă sau care au suferit un transplant de rinichi pot petrece cel puţin două săptămâni în Sicilia. Cazarea este gratuită, iar cei care fac dializă sunt transportaţi de la locul de cazare la spital şi înapoi ca să poată fi supuşi procedurii; Sursa: bzb.ro



Sejur în Sicilia, pentru bolnavii de rinichi. Totul este gratuit, inclusiv tratamentul pe parcursul a două - trei săptămâni, cât durează vacanţa!



Românii care fac dializă sau care au suferit un transplant de rinichi pot petrece cel puţin două săptămâni în Sicilia. Cazarea este gratuită, iar cei care fac dializă sunt transportaţi de la locul de cazare la spital şi înapoi ca să poată fi supuşi procedurii. În plus, cei care ajung la Trapani au la locul de cazare bucătării şi îşi pot găti singuri.



O asociaţie din Trapani, Sicilia, le oferă această posibilitate celor peste 500.000 de bolnavi care fac dializă din cele 28 de state ale Uniunii Europene.



Înscrierea se face foarte simplu, doar printr-un telefon. În plus, există personal vorbitor de limba română, iar însoţitorii celor care fac hemodializă au şi ei facilităţi la cazare.



Proprietarul mai multor centre de dializă din Trapani, Filippo Mucaria, a încheiat un parteneriat cu Asociaţia Transplantaţilor din România, în urma căruia câteva sute de români care fac dializă şi-au petrecut o vacanţă de neuitat în insula italiană. „Noi, practic, cu un singur telefon, reuşim să organizăm zborul dus-întors, cazarea, transportul de la apartament la centrul de dializă şi viceversa, organizăm excursii, organizăm o serie de servicii pentru a petrece o vacanţă frumoasă şi distractivă”, a explicat Filippo Mucaria, cel care deţine mai multe centre de hemodializa din Sicilia.



Asociaţia Transplantaţilor din România s-a gândit, imediat ce a aflat de această posibilitate, ca şi românilor le-ar plăcea să poată beneficia de această procedură în Italia, chiar dacă în România condiţiile sunt şi ele la cel mai înalt nivel, la fel ca la Trapani. „Asociaţia Transplantaţilor din România a realizat, anul trecut, un parteneriat de colaborare cu Asociaţia Mucaria din Sicilia. Scopul acestei înţelegeri este ca pacienţii din România care au nevoie de transplant să poată petrece o vacanţa în această staţiune din Italia. Facilităţile şi condiţiile, atât de cazare, cât şi de efectuare a procedurii de dializă sunt unele de nivel european, lucru care este benefic pentru pacienţii noştri şi în acelaşi timp, o şansa bună să poată să viziteze şi alte locuri”, a explicat preşedintele ATR, Gheorghe Tache.



Italienii oferă deja al patrulea an la rând această posibilitate, astfel că sunt deja câţiva braşoveni care s-au bucurat de o vacanţă în însorita insulă din Mediterană.



„Am fost la Trapani, am stat o lună de zile. E foarte frumos, mi-a plăcut, e minunat, am stat din octombrie până în noiembrie 2018. Am făcut excursii pe mare, prin diferite localităţi din Sicilia, la Palermo”, a spus Marius, unul dintre cei care au însoţit un bolnav în Sicilia. „Am fost acum doi ani la Trapani. Am stat trei săptămâni, după ce am aflat la o conferinţa a Asociaţiei Transplantaţilor, m-am înscris pe listă şi am fost în perioada 10-30 iunie. E la fel ca la un centru privat din România, în ce priveşte condiţiile de dializă. Am făcut baie, am mers cu vaporul, am fost prin Sicilia şi am putut face dializa în toată această perioadă. Acest lucru e mai dificil, pentru că există multe centre care nu accepta, în altele trebuie să plăteşti dializă. Aici cheltui ceva bani, deoarece mâncarea costă şi ea, dar la fel mănânci şi acasă. Bani am mai cheltuit la muzee, expoziţii, dar în trei săptămâni am cheltuit 600 de euro, ceea ce nu e mult deloc pentru un asemenea concediu. Cel mai frumos e în mai-iunie sau septembrie-octombrie, când nu e foarte cald, mai ales ca noi, cei care facem dializa, trebuie să ne cam ferim de soare”, a spus Mihai, un pacient care face dializă.



Pentru bolnavii care fac dializă este foarte dificil să poată face o vacanţă chiar şi în alt judeţ, deoarece este nevoie de o programare la cel mai apropiat centru de dializă pe durata sejurului. Posibilitatea unei vacanţe în Italia este cu atât mai importantă pentru cei care îşi doresc să se poată bucura de câteva săptămâni speciale.