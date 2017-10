Șefii de promoție, premiați de Universitatea Transilvania

Descriere foto: Sursa: România magnifică

51 de şefi de promoţie au fost premiaţi de conducerea Universităţii Transilvania, la sfârşitul săptămânii trecute.



Fiecare a primit câte un laptop, iar cei care au nevoie, vor avea cazare gratuită în cămin şi o masă gratuită la cantină, în fiecare zi. În următorul an universitar, se vor bucura de cazarea şi masa gratuită doar dacă au medii peste 9.



37 dintre aceștia sunt absolvenţi de liceu, atât din Braşov, cât şi din alte 12 judeţe, și studiază la 13 facultăţi ale Universităţii Transilvania, cei mai mulţi la Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Matematică-Informatică şi Inginerie Tehnologică şi Management Industrial.



Pe lângă cei 37 de absolvenţi de liceu, au fost premiaţi şi 14 masteranzi din anul I, care au fost la rândul lor şefi de promoţie după ce au terminat studiile de licenţă.



Studenţii de top au şi statut privilegiat la Universitatea Transilvania - se întâlnesc lunar cu conducerea Universităţii pentru a discuta problemele pe care le au.



Programul „UnitBV susţine performanţa” este în al treilea an de desfăşurare. În primul an a atras 12 şefi de promoţie din liceu, în al doilea an – 24, iar acum, 37.