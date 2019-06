Şefii de promoţie din Braşov felicitați în cadru festiv, la sfârșit de an școlar

Descriere foto: Municipalitatea a premiat, în cadru festiv, pentru al șaselea an consecutiv, cei mai buni elevi din Braşov; Sursa: bzb.ro



Municipalitatea a premiat, pentru al șaselea an consecutiv, cei mai buni elevi din Braşov. Premiile de excelenţă pentru elevii cu rezultate deosebite la învăţătură au fost acordate sâmbătă, la Teatrul „Sică Alexandrescu”, pe scenă urcând, rând pe rând şefii de promoţie din clasele a VIII-a şi a XII-a, ani terminali, de la toate şcolile şi liceele din oraş, alături de câte un profesor de la şcoala lor.





Diplomele au şi un corespondent în bani, pentru că şi la sfârşitul acestui an şcolar, elevii din clasele V-XII primesc de la Primăria Braşov: 250 de lei – pentru premiul I pe clasă, 150 de lei - pentru locul al doilea şi 50 de lei - pentru cei clasaţi pe locul III.



„Le mulţumesc, ca primar al Municipiului Braşov şi în numele Consiliului Local Braşov, tuturor elevilor care au rezultate deosebite la învăţătură, dar şi domnilor profesori şi părinţilor care i-au susţinut pentru ca acest lucru să fie posibil”, a declarat primarul George Scripcaru.



Premiaţi au fost şi sportivii care au obținut rezultate deosebite la competițiile pentru copii și juniori, de la secțiile de handbal, hochei, patinaj artistic, patinaj viteză și schi.



Copiii au primit diplome de excelenţă din partea Municipalităţii şi premii din partea unei companii locale de telecomunicaţii, constând în smartphone-uri, abonamente şi cartele gratuite şi rucsacuri pentru laptop.



„Premiile de excelenţă pentru elevii cu rezultate deosebite la învăţătură” este un eveniment anual derulat de Primăria Municipiului Braşov în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov şi Universitatea Transilvania.



Compania RCS & RDS s-a alăturat, pentru al cincelea an consecutiv, acestei iniţiative.