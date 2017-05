Se scumpește mâncarea

Descriere foto: Sursa: FitBody

Proiecţiile de inflaţie pentru acest an au fost revizuite în jos, pentru următorii doi ani, după cum reiese din Raportul asupra Inflaţiei, prezentat ieri de Banca Națională.



Acest lucru se întâmplă pe fondul unei transmisii mai puţin pronunţate a impactului cererii agregate interne asupra inflaţiei de bază, precum şi al preconizării unei inflaţii anuale a combustibililor mai reduse.



Astfel, este prognozată o creștere a prețurilor pentru alimente de 7% până la finalul anului și o alta de 4 procente până la finalul lui 2018.



Pe de altă parte însă, proiecţia BNR reflectă şi evoluţia venitului disponibil în termeni reali, care indică menţinerea creşterii trimestriale a consumului final efectiv, pe seama avansului venitului disponibil real al gospodăriilor, sub impactul majorărilor salariale recente.



În plus, tot ieri, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a dat de înţeles că majorarea dobânzilor la lei se amână.