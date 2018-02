Se lucrează la noua stemă a judeţului Brașov, după toate regulile heraldicii

Descriere foto: Judeţul Brașov are nevoie de o nouă stemă care să îndeplinească toate regulile heraldicii; Sursa: mytex.ro



Judeţul Braşov are nevoie de o stemă nouă, care să fie avizată de Comisia Națională de Heraldică. Actuala stemă, realizată după decembrie 1989, nu are toate caracteristile necesare, întrucât nu sunt reprezentate toate regiunile Braşovului.



În acest sens, o comisie de specialişti din care vor face parte directorul Arhivelor Statului din Braşov, Bogdan Florin Popovici şi istoricul Nicolae Pepene, directorul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, vor coordona studiile pentru întocmirea unui nou simbol al județului.



Se dorește ca până în luna aprilie să avem o stemă care să îndeplinească toate condițiile de heraldică și să fie reprezentativă pentru întreg judeţul Braşov.



Specialiștii spun că stema pe care o avem acum nu poate obține avizul din punct de vedere heraldic, pentru că nu are toate caracteristicile. Pe lângă coroană și rădăcini, pe stema județului Brașov vor trebui să fie reprezentate Țara Bârsei, Țara Făgărașului și Țara Cohalmului, care au o indentitate proprie, au propriile steme şi pot fi inegrate în stema Brașovului.