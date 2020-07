Se lucrează în continuare la reamenajarea Aleii de sub Tâmpa

Descriere foto: Suprafaţa carosabilă şi trotuarul străzii de sub Tâmpa vor fi împărţite în mai mai multe funcţiuni, respectiv promenadă, zonă pentru mese de şah, locuri de practicare a sporturilor fizice, locuri de joacă pentru copii, dar şi zonă pentru copiii cu role sau biciclete şi diverse alte activităţi; Sursa: bzb.ro

„Capcane” naturale, estetice și folositoare: Aleea de sub Tâmpa - arbori şi arbuşti, în calea şoferilor grăbiţi!



Zona e acum în şantier, iar toate amenajările vin să transpună în teren ceea ce s-a stabilit şi nu se prea respectă: zona e una de agrement, accesul auto - doar ocazional!



De aproximativ o săptămână, se lucrează la reamenajarea Aleii de sub Tâmpa, unde va fi extinsă zona de agrement în detrimentul celei destinate traficului auto.



Conform reprezentanţilor Primăriei Braşov, lucrările sunt executate de firma RS Activ, în cadrul contractului de reparare şi întreţinere a străzilor din minicipiul Braşov. Până acum, carosabilul a fost lărgit, prin coborârea celorlalte trotuare la nivelul acestuia şi amenajarea unor alveole care au rolul de a încetini circulaţia auto şi a descuraja şoferii care, deşi nu au voie să meargă pe acolo, mai încearcă vigilenţa Poliţiei, mai ales în timpul nopţii. De asemenea, au început lucrările de pavare cu piatră cubică a trotuarului de acces către Bastionul Postăvarilor, iar în perioada următoare se va trece la faza de amenajarea zonelor de agrement şi montarea de mobilier urban adecvat diferitelor tipuri de activităţi.



Mai exact, a explicat arhitectul şef al municipiului, Marilena Manolache, suprafaţa carosabilă şi trotuarul străzii de sub Tâmpa vor fi împărţite în mai mai multe funcţiuni, respectiv promenadă, zonă pentru mese de şah, locuri de practicare a sporturilor fizice, locuri de joacă pentru copii, dar şi zonă pentru copiii cu role sau biciclete şi diverse alte activităţi.



În ceea ce priveşte accesul maşinilor, reprezentanta Primăriei Braşov a declarat că acesta „va rămâne ocazional, pentru situaţii de urgenţă şi pentru aprovizionare. Tocmai aceasta a fost şi ideea, de a amenaja această zonă cu mobilier urban, mai ales că nu toţi cetăţenii au înţeles că accesul maşinilor nu mai este permis de când această decizie a fost luată în comisiile reunite de Circulaţie şi Amenajarea teritoriului şi urbanism. Această zonă este una care se pretează foarte bine la activităţi de timp liber”.



Totodată, directorul Direcţiei tehnice a Primăriei, Raul Negoiţă, precizată că în alveolele amenajate în acestă zonă se vor planta arbori şi arbuşti, care vor avea şi rolul de a-i determina pe şoferii care mai ajung în zonă să reducă viteza. De asemenea, el a precizat în ultima perioadă au fost reparate toate aleile de sub Tâmpa care nu erau într-o stare corespunzătoare.



„Vom delimita zona astfel încât maşinile să meargă pe partea dinspre ziduri, unde au fost deja formate alveole, iar în partea dinspre Tâmpa se vor amenaja locuri de agrement, dedicate celor care joacă şah, o zonă pentru work-out. Dorim să creăm şi un mic teren de baschet, pe baza numeroaselor solicitări primite din partea cetăţenilor, şi vom marca şi o pistă pentru biciclete şi pentru cei care vor să meargă cu rolele. Aceasta este o primă etapă, urmând ca apoi să punem în valoare turnurile şi bastioanele din zonă”, a mai spus şeful Direcţiei tehnice din Primăria Braşov.