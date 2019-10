Se deschide „Salonul de Carte Bookfest”, ediția a cincea, la Aula Universităţii

Cea de-a V-a ediţie a Salonului de Carte Bookfest Braşov se deschide braşovenilor şi nu numai joi, 24 octombrie, la Aula Universităţii. Un loc în care braşovenii vor avea la standurile expozanţilor aproximativ 30.000 de cărţi, cu preţuri reduse. Mai mult, Bookfest Braşov îi aduce în oraş şi pe autori consacraţi ai momentului: Mircea Cărtărescu, Evgheni Vodolazkin, Ioana Nicolaie, Radu Paraschivescu, ce-şi vor lansa noi volume.„Bookfest, dincolo de a fi o vitrină cu noi apariţii editoriale, înseamnă şi dezbateri cu autori consacraţi, înseamnă o ocazie unică de a interacţiona cu autori despre care elevii sau studenţii doar citesc, iar în acest an sunt autori foarte importanţi. Braşovul este practic pe harta întâlnirilor de toamnă cu mari scriitori”, a precizat, Adrian Lăcătuş, decan al Facultăţii de Litere, din cadrul Universităţii Transilvania Braşov.„Bookfest înseamnă şi o pledoarie pentru citit. Acum suntem într-un moment în care tinerii şi nu numai citesc foarte puţin. 24,6% dintre cei cu vârste între 30 şi 34 de ani sunt absolvenţi de studii superioare, în timp ce media europeană este la 40%. (…) Bookfest încearcă să convingă publicul, de la copii la seniori, că o carte nu este un medicament amar pe care îl iei de nevoie, este un prieten cu care te poţi întâlni mereu, ba chiar şi cu autorii”, a spus Mihai Mitrică, director al Asociaţiei Editorilor din România (AER), organizator.Organziatorii de la Asociaţie Editorilor din Românie (AER) şi Universitatea Transilvania spun că acest salon de carte va fi unul unde vizitatorii de toate vârstele îşi pot găsi activităţi şi cărţi după plac. Pentru întâlnirea cu braşovenii, Bookfest a pregătit circa 30.000 de cărţi, care vor avea reduceri spectaculoase dar şi lansări şi dezbateri cu autori cunoscuţi. Mircea Cărtărescu, Evgheni Vodolazkin, Ioana Nicolaie, Radu Paraschivescu, Denisa Comănescu, Ioana Pârvulescu, Cristian Fulaş, Maria Manolescu, Alina Pavelescu, Cătălin Pavel, Andrei Dósa, Mariana Gorczyka, Adrian Lăcătuş, Georgeta Moarcăş, Petronela Rotar, Anca Zaharia şi Mihail Vakulovski sunt doar câteva dintre personalităţile care vor fi prezente la lansările şi sesiunile de autografe de la Bookfest Braşov.Unul dintre momentele importante ale salonului de carte va fi întâlnirea cu Radu Paraschivescu, duminică (27 octombrie 2019) de la ora 13.00. Scriitorul va vorbi, într-un dialog cu Adrian Lăcătuş, despre romanul „Fluturele negru“ şi în avanpremieră, despre noua sa carte „Omul care mută norii. Şapte povestiri“, roman care va fi lansat la editura Humanitas.Dupa un recent încheiat turneu internaţional de prezentare a bestseller-ului Solenoid, apărut la editura Humanitas, Mircea Cărtărescu vine pentru prima dată la Bookfest Braşov ca să-şi prezinte o carte de o cu totul altă factură: tripticul Melancolia, nostalgica evocare a unei copilării şi adolescenţe înconjurate de o atmosfera de adâncă reverie. Realistă şi onirică în acelaşi timp, inconfundabil „cartaresciană“ şi totuşi diferită de tot ce-a mai scris autorul, această carte despre singurătate, abandon, dragoste şi eroism are toate şansele să devină un reper pentru cititorii de literatura, spun organizatorii. La lansarea şi sesiunea de autografe de sâmbăta, (26 octombrie 2019, ora 14.00), sunt invitaţi, alături de autor, scriitoarea Ioana Pârvulescu şi Adrian Lăcătuş, decanul Facultaţii de Litere de la Univesitatea Transilvania.Cărţile prezente la Salonul de Carte Bookfest Braşov acoperă toată gama de interes a publicului, de la beletristică şi până la eseistică şi carte de psihologie şi dezvoltare personală, cu un accent deosebit însă, pe literatura pentru copii, aflată într-o creştere accentuată în ultimii ani. De altfel, literatura pentru copii este un gen susţinut de o generaţie foarte bună de tineri scriitori şi ilustratori, după cum spune decanul Facultăţii de Litere a Universităţii Transilvania, Adrian Lăcătuş. În plus, există şi câteva edituri care au „pariat“ pe acest gen şi au avut succes. „Cei care au investit în literatura pentru copii au avut creşteri importante, unele chiar cu două cifre. Îmi explic această creştere, din păcate, prin eşecul sistemului de educaţie, pentru că neavând cum să facă orele mai atractive pentru elevi, unii profesori, cu o mai mare deschidere, apelează la astfel de cărţi“, a explicat la rândul său, Mihai Mitric, reprezentantul AER.Salonul de Carte Bookfest este organizat de Asociaţia Editorilor din România şi librăria „La noi acasă”, sub egida Federaţiei Editorilor din România.