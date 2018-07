Se apropie Festivalul de Carte si Muzica

Timp de 4 zile, in perioada 12-15 iulie, in Piata Sfatului va avea loc cea de a 7-a editie a Festivalului de Carte si Muzica Libris Brasov



Tudor Chirila, Nicu Alifantis, Ducu Bertzi si multi alti artisti indragiti vor fi prezenti pe scena, spre incantarea brasovenilor si a turistilor prezenti in orasul de sub Tampa. Pe "Aleea Cartilor'' va asteapta sute de productii editoriale si muzicale, de la cele mai importante edituri si case de discuri din tara.



Reprezentantii Asociatiei Libris Cultural au prezentat programul Festivalului, atat in ce priveste dezbaterile si lansarile de carte in prezenta autorilor, proiectiile de filme, cat si spectacolele extraordinare dedicate Centenarului Marii Uniri.



Organizatorii ii asteapta in Piata Sfatului si pe cei mai mici cititori, carora le sunt dedicate evenimente speciale.



Festivalul de Carte si Muzica atrage in fiecare vara mii de vizitatori care au ocazia sa gaseasca titlurile de carte preferate, dar si sa asiste la spectacolele muzicale desfasurate in Piata Sfatului.



Evenimentul este finantat din bugetul municipiului si se bucura de sprijinul Camerei de comert si Industrie Brasov.