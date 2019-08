Şcolile din județul Brașov - la control! Verificările se vor face prin sondaj

De săptămâna aceasta, echipe mixte de control vor începe controalele în toate şcolile din judeţul Braşov, pentru a vedea cât de pregătite sunt unităţile şcolare să-şi primească elevii, în 9 septembrie 2019, la începerea noului an şcolar. „Din aceste echipe vor face parte reprezentanţi ai Prefecturii, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţiei de Sănătate Publică, Inspectoratului Şcolar Judeţean, dar şi reprezentanţi ai autorităţii locale şi de la Poliţie.



Controalele vor avea în vedere verificarea stării generale a şcolilor, autorizaţii sanitare, autorizaţii sau avize de securitate la incendiu, protocoalele cu Poliţia, stadiul lucrărilor de igienizare şi reparaţii curente”, a explicat prof. Ion Negrilă, inspector şcolar general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Braşov.



Controalele vor fi făcute prin sodaj, după cum a anunţat prefectul judeţului Braşov, Marian Rasaliu: „Condiţiile în care învaţă copiii noştri sunt extrem de importante. De aceea, toată atenţia noastră se îndreaptă către unităţile şcolare. Echipele de control vor pleca săptămâna aceasta pe teren. Nu vom putea verifica toate cele 1.530 de corpuri de clădiri în care se desfăşoară activităţi şcolare, ci prin sondaj, mai ales acolo unde se impune”.



Faţă de începutul anului şcolar trecut, în acest an, vor fi unităţi şcolare care nu vor mai avea aceeaşi eternă problemă cu toaleta din curte. „Pe parcursul anului şcolar trecut, au fost alocaţi bani, nu doar de la autorităţile locale, în unele zone, ci şi de la Ministerul Educaţiei, pentru a nu mai exista toalete în curte, care să nu corespundă normelor sanitare. Am avut la Caţa, la Ungra, sunt finalizate. Din 9 septembrie sperăm să nu mai avem probleme”, a explicat Ion Negrilă.



În 2018, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov spuneau că există 17 corpuri de clădire unde toaletele nu erau în interiorul clădirilor. Toate acestea sunt în şcolile din judeţ.