Şcolile din Braşov vor fi conectate la baza de date a Direcţiei de Sănătate Publică

Descriere foto: Toate şcolile din Braşov ar putea fi conectate cu baza de date a Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Braşov, lucru care ar permite o gestionare eficientă şi rapidă a situaţiei epidemiologice cauzate de coronavirus; Sursa: bzb.ro





Toate şcolile din Braşov ar putea fi conectate cu baza de date a Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Braşov, lucru care ar permite o gestionare eficientă şi rapidă a situaţiei epidemiologice cauzate de coronavirus.



Propunerea a fost făcută de directorul DSP Braşov, dr. Andrea Neculau, în cadrul întâlnirii de marţi a grupului de lucru constituit la nivelul Primăriei, la care au participat directorii tuturor şcolilor din municipiul Braşov.



În timpul discuţiilor, directorul DSP Braşov a declarat că instituţia pe care o conduce gestionează informaţia legată de epidemia de SARS-COV2 prin intermediul unei platformei informatice, care permite înregistrarea cazurilor, realizarea anchetelor epidemiologice, precum şi monitorizarea evoluţiei focarelor.



„Platforma ne-a permis şi o comunicare cu medicii de familie, care sunt informaţi în timp real asupra existenţei cazurilor pozitive şi care ne pot sprijini în completarea cazurilor epidemiologice. Am colaborat cu inspectoratul şcolar pe durata examenelor de capacitate şi a bacalaureatului în cursul lunii iunie, interconectând baza de date a DSP cu cea a inspectoratului.



Suntem în discuţii avansate cu inspectoratul pentru a conecta toate şcolile cu baza de date a DSP, pentru a fi informaţi imediat ce există o situaţie epidemiologică particulară legată de elevi, profesori sau personalul administrativ din şcoală. Este singura soluţie să putem interveni prompt, pentru a limita răspândirea bolii în comunităţile şcolare”, a explicat Andrea Neculau.



Din acest grup, care are ca scop gestionarea activităţii şcolilor în perioada pandemiei de coronavirus, mai fac parte primarul Braşovului - George Scripcaru, cei doi viceprimari - Barabas Laszlo şi Costel Mihai, directorul DSP - dr. Andrea Neculau, inspectorul şcolar general al judeţului Braşov - Ovidiu Tripşa, şeful UPU-SMURD Braşov - Cristina Vecerdi, consultant în cadrul grupului de lucru, şi şeful SVSU Braşov - Emil Puşcaşu.





Până vineri vor fi create 2 clase model: una pentru grădiniţe, una pentru şcoli





De altfel, primarul Braşovului, George Scripcaru, a declarat după întâlnirea de marţi că, pe lângă conectarea bazelor de date ale şcolilor cu cea a Direcţiei de Sănătate Publică, s-au discutat şi alte probleme administrative, referitoare la dotările necesare pentru începerea în bune condiţii şi în siguranţă în contextul pandemiei. De asemenea, până la sfârşitul săptămânii, va fi creat şi un model de bună practică la nivelul unei şcoli şi al unei grădiniţe, care să arate regulile de conduită pentru prevenirea răspândirii virusului.





Termen de rezolvare a tuturor problemelor: cu trei zile înainte de începerea şcolii



„Am determinat, concret, pe fiecare unitate de învăţământ tot necesarul de astfel de materiale - măşti, viziere şi măscuţe pentru copiii mai mici de la grădiniţe, clasa zero sau clasa I, dezinfectant, prosoape, coşuri de gunoi, saci galbeni, dispensere etc - circuitele de acces şi modul de utilizarea a spaţiilor. Împreună cu directorii vom face toate lucrurile necesare pentru deschiderea anului. După 7 septembrie, consiliile de administraţie de la fiecare unitate de învăţământ vor trebui să se reunească pentru a analiza dacă sunt şi alte necesităţi, la data respectivă. Până cel târziu cu trei zile înaintea deschiderii anului şcolar aceste lucruri va trebui să fie rezolvate. Am avut şi propuneri de la directorii de şcoli. Cred că şcolile trebuie deschise în municipiul Braşov, am consultat şi directorii unităţilor de învăţământ din Braşov în această privinţă şi majoritatea lor sunt de părere că şcolile trebuie deschise”, a declarat după întâlnire primarul Braşovului.



Pe de altă parte, inspectorul şcolar general al judeţului Braşov, Ovidiu Tripşa, a anunţat că în timpul acestei întâlniri a fost clarificată problema achiziţiei materialelor de igienizare, dezinfecţie, curăţenie, măşti de mărimi diferite, viziere pentru grădiniţe, clasa pregătitoare şi clasa întâi, dar şi pentru personalul didactic, auxiliar şi nedidactic, acestea urmând a fi cumpărate de Primăria Braşov. „Ca atare, nu ar trebui să avem incertitudini legate de sănătatea copiilor sau a colegilor noştri”, a spus Ovidiu Tripşa.





A doua etapă a proiectului «Hai la şcoală în siguranţă»



La rândul ei, dr. Cristina Vecerdi, consultant în cadrul grupului de lucru, a precizat că după întâlnirea de lucru că „suntem la a doua etapă a proiectului «Hai la şcoală în siguranţă». S-au stabilit etape importante de parcurs în următoarea săptămână, s-au cerut feedback-uri de la toate unităţile şcolare şi preşcolare legate de spaţii, de resursa umană, de circuitele de acces şi de lucru, primăria a pus la dispoziţia tuturor şcolilor şi grădiniţelor fonduri pentru materiale de protecţie şi dezinfectanţi şi cel mai important, s-a creat reţeaua de comunicare prin care în următoarea săptămână vom putea să culegem datele care ne mai sunt necesare despre probleme care mai pot să apară şi pentru care vom găsi soluţii”.







Pregătirile se fac pentru „scenariul galben”!



La Braşov, autorităţile consideră oportun „scenariul galben”, care înseamnă redeschiderea şcolilor şi grădiniţelor din 14 septembrie, cu participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a ŞI revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu (V-VII şi IX-XI), cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie sanitară în vigoare.