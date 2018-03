„Şcoala Mamei” la Spitalul Clinic de Copii din Braşov

Descriere foto: Educatorii de la „Şcoala Mamei” au pregătit în luna martie, pentru mămici, lecţii deschise despre importanţa rolului matern în dezvoltarea normală a copilului; Sursa: bzb.ro



Educatorii de la „Şcoala Mamei” au pregătit pentru mămici lecţii deschise despre importanţa rolului matern în dezvoltarea normală a copilului, dar şi despre relaţia de ataşament cu acesta.



Începând din luna iunie a anului trecut, în cadrul Spitalului Clinic de Copii din Braşov, a luat naştere un proiect unic, „Şcoala mamei”. Prin intermediul acestei şcoli, mămicile braşovene primesc sfaturi despre îngrijirea bebeluşului sau cum să aibă o educaţie sanitară corectă şi să se ferească atât ele, cât şi copiii lor de boli. Proiectul a fost iniţiat voluntar de către două asistente ale unităţii sanitare, iar, până acum, a avut peste 200 de beneficiari, lecţiile fiind susţinute atât în spital, cât şi în comunităţile din Budila şi Prejmer, mai ales că cea mai mare parte dintre cursante sunt minore ori femei care provin din medii defavorizate.



Ţinând cont că martie este luna dedicată mamei, educatorii de la „Şcoala Mamei”, două cadre specializate (asistentul social Gabriela Săvitescu şi asistentul medical Daniela Davidescu), au pregătit pentru mămicile care ajung în spital lecţii deschise despre importanţa rolului matern în dezvoltarea normală a copilului şi relaţia de ataşament cu acesta.



„Dacă pe parcursul celor 9 luni de activitatea ne-am dedicat în special educaţiei sanitare pe diferite tipologii de diagnostic, în această lună, vom acorda o atenţie mai specială părţii emoţionale. Partea de ataşament, tipologiile ataşamentului, rolul pe care îl are mama pentru copil, mai ales atunci când ajung în spital. Sunt multe mame mai sensibile decât copiii lor şi trebuie să înţeleagă că pe perioada spitalizării nici un act medical nu se vrea a fi ceva dur, dureros, iar acest lucru trebuie să îl transmită copiilor, astfel ca micuții să se simtă în siguranţă atunci când ne văd. Să nu vadă spitalul ca pe o închisoare, dar să înţeleagă că trebuie să respecte anumite reguli, fiindcă este în interesul lor”, a explicat Daniela Davidescu.



Cele două asistente s-au implicat voluntar în crearea acestei şcoli tocmai din dorinţa, dar şi din nevoia de a le ajuta pe tinerele mame să cunoască câteva reguli elementare pentru îngrijirea lor, dar şi a copiilor lor, pe parcursul activităţii observând că sunt destule mame care încă nu şi-au dezvoltat practic spiritul matern, iar de aici apar tot felul de probleme.





Lecţiile se desfăşoară săptămânal în cadrul spitalului, fiind susţinute la nivelul a patru dintre secţiile medicale ale unităţii, iar câte o lecţie are loc pe teren, într-una dintre comunităţile defavorizate partenere în acest proiect.



La lecţiile din spital poate participa orice mămică interesată, nu doar cele internate, programul de desfășurare a întâlnirilor de la „Şcoala Mamei” putând fi consultat şi pe site-ul Spitalului Clinic de Copii din Braşov.



„La nivelul comunităţilor defavorizate există deja un interes din partea mamelor, în special minore, să participe la aceste lecţii. Se văd deja diferenţe în abordare, felul de îngrijire a copilului, de la igienă la alimentaţie. Dacă am avut cazuri de alimentaţie necorespunzătoare pentru bebeluşi, acum lucrurile au început să se schimbe. Mămicile au început să înveţe de ce este importantă o alimentaţie sănătoasă pentru copil sau alăptarea, iar cele care au participat la lecţii, au transmis informaţia şi altor mămici din comunitate”, a mărturisit asistentul social Gabriela Slăvitescu.



Educatorii de la „Şcoala mamei” sunt practic un fel de părinţi pentru acele mame care de cele mai multe din motive independente de ele nu au avut parte de o educaţie corectă, astfel că greşelile s-au transmis din generaţie în generaţie.