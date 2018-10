Școala Gimnazială nr. 27 dotată cu imprimante 3 D

Şcoala Gimnazială nr. 27 „Anatol Ghermanschi” este prima din Braşov ce va fi dotată cu 4 imprimante 3 D. Elevii învaţă să creeze obiecte digitale, pe care apoi le văd în realitate cu ajutorul imprimării 3D, în cadrul unor cursuri extracurriculare ce au început de trei săptămâni. Deja, o parte dintre elevii de clasa a VII-a învaţă tehnologia viitorului după orele de curs, iar luna viitoare îşi vor prezenta primele produse făcute de ei cu imprimanta 3D. Inițiativa face parte din programul ProtoShop, un program pilot finanţat din Fondul Ştiinţescu Braşov. 62 de elevi de clasa a VII-a s-au înscris benevol la cursul care se desfășoară după ore pe parcursul a cinci săptămâni.



Proiectul este implementat de către Asociația Laborazon alături de 3D DOT, pe baza unei metode originale dezvoltate de către mentorii Alexandru Dobre și Alina Floroi.



Copiii ştiu deja ce au de făcut atunci când se aşează în faţa calculatorului. Cursurile au o durată de două ore săptămânal, timp de cinci săptămâni şi se desfăşoară cu grupe de 25 de copii maxim. Elevii spun că orele parcă zboară, pentru că le place foarte mult noua materie extracurriculară şi chiar nu îi deranjează că se întâmplă după cursurile obişnuite, de la şcoală.



Totul se face pe baza unor forme geometrice simple, cu ajutorul unui program de design special pentru copii, iar elevii învaţă să creeze obiecte cu utilitate sau pur şi simplu estetice, precum brelocuri, suport de pixuri, mici bijuterii.



„Această imprimantă foloseşte tehnologia FDM şi practic se topeşte un fir de plastic la o temperatură de 210 grade, există fişierul 3 D prelucrat şi dat către imprimantă şi imprimanta practic execută ideea şi proiectele elaborate de către elevi”, a explicat Alexandru Dobre, mentor program.

Profesorii de la Școala Generală nr. 27 vor învăța metoda de predare a cunoștințelor despre 3D printing, astfel încât să faciliteze contactul generațiilor viitoare cu tehnologia ca aplicație pentru matematică, istorie, biologie sau în cadrul unui club de creație 3D.



„Ne-am gândit la acest proiect deoarece educația în școală trebuie să fie deschisă viitorului, în special noilor tehnologii. Cred că suntem singura școală din România care are un astfel de plus. La sfâșitul proiectului școala va fi dotată cu patru imprimante 3D, care vor fi utilizate de elevi în următoarele proiecte“, a mărturisit directorul Școlii Gimnaziale nr. 27.



La cursuri se pune accent pe munca în echipă și creativitate!



În cadrul celor două ore săptămânale, cursanți se familiarizează cu tehnologia imprimării 3D, învață despre geometria în spațiu cu ajutorul Tinkercad. Un alt câștig este că învață să genereze idei și să lucreze și în echipă, aptitudini de apreciat în orice domeniu, dar mai ales în industriile creative. La finalul proiectului, vor expune obiectele cadrul unei expoziții.



Totodată, laboratorul de informatică al şcolii va intra în posesia a patru imprimante 3D didactice. „Vom continua acest curs, profesorii instruiţi la curs vor fi trainerii viitori ai elevilor viitori, astfel încercăm să dezvoltăm o competitivitate la nivelul şcolii legat de imprimarea 3 D”, a precizat prof. Victor Vijoli, director Şcoala Gimnazială nr. 27 „Anatol Ghermanschi” Braşov.



„Pentru noi a fost important ca ProtoShop să stimuleze antreprenoriatul de la o vârstă fragedă și să identifice talente specializate în interiorul echipelor”, spune Alina Floroi, din partea Laborazon.



Inițiatorii ProtoShop, Alina Floroi și Alexandru Dobre, doresc să extindă proiectul și în alte școli, mai ales că metoda a fost validată de către elevii încântați, care învață cu rapiditate.



Proiectul este implementat graţie unei finanţări de 14.000 lei din Fondul Ştiinţescu Braşov. În cadrul proiectului, elevii participă gratuit la aceste cursuri.