Școala Gimnazială 4 din Răcădău, complet modernizată

Descriere foto: Școala Gimnazială 4 din Răcădău a fost complet modernizată, cu sprijin din partea guvernului elvețian; Sursa: bizbrasov.ro



Primăria vrea să schimbe la față cât mai multe școli. Școala 4 din Răcădău a devenit etalonul, după o investiție de 2,5 milioane de lei



Ziua de 9 septembrie 2019 a fost una specială pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 4 din Răcădău, care au început noul an școlar într-o clădire complet modernizată.



„Începând de astăzi, veți păși într-una dintre cele mai moderne unități de învățământ din municipiul Brașov”, le-a spus primarul Brașovului elevilor.



Această investiție a fost realizată cu sprijin din partea guvernului elvețian, astfel încât elevii din această școală să beneficieze de cele mai bune condiții pentru studiu.



„Cam așa trebuie să arate școlile din Brașov și sper să putem replica acest proiect la cât mai multe unități de învățământ. Și pentru că într-o casă nouă este normal să ai și mobilă nouă, am înlocuit tot ce înseamnă mobilier, dotări, logistică, echipamente, cu bani alocați de la municipalitate. Le urez copiilor și cadrelor didactice un an școlar bun, iar părinților, de asemenea, le doresc să se bucure de rezultatele pe care le au copiii la școală”, a spus primarul George Scripcaru.



Totodată, primarul a ținut să menționeze faptul că Municipalitatea derulează un proces amplu de lucrări de renovare la mai multe unități de învățământ și de construire a unor unități școlare noi. ,,Derulăm aceste lucrări pentru că dorim să le asigurăm micilor brașoveni condiții foarte bune în care să poată învăța, iar părinții să poată avea încredere și siguranță în procesul de învățământ”, a precizat primarul.



După festivitatea de deschidere, elevii, profesorii și părinții au fost invitați de către primar în noua școală reabilitată prin proiectul „Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor, utilizând tehnologii de construcţie inteligente în municipiul Braşov”, în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (PCER).



Valoare investiției la această școală a fost de 2,5 milioane lei, din care, cea mai mare parte, 85%, a fost asigurată de partea elvețiană.